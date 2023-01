Un site gratuit pour corriger et améliorer nos textes en anglais

Vous devez écrire un texte en anglais pour le travail, pour un travail scolaire, un courriel ou une présentation? Le site web DeepL offre un outil gratuit pour vous aider à améliorer votre syntaxe, grammaire, terminologie et notre style grâce à l’intelligence artificielle.

À la base, écrire en français n’est pas toujours facile avec toutes ses règles de grammaire. Alors écrire en anglais pour certains peut s’avérer encore plus périlleux.

Dans le monde où l’on vit présentement, l’anglais est omniprésent et il n’est pas rare que l’on soit confronté à devoir écrire dans la langue de Shakespeare.

Heureusement, l’intelligence artificielle peut venir à notre rescousse comme le démontre l’outil Deepl Write.

Assistant de rédaction en anglais

DeepL est à la base un outil de traduction de textes et de documents disponible gratuitement en ligne ou via son application mobile iOS et Android.

La plateforme propose dorénavant un nouvel outil nommé Deepl Write. Ce dernier a pour but de nous aider dans la rédaction de nos textes en anglais et en allemand par ailleurs.

Pour ce faire, DeepL utilise l’intelligence artificielle pour analyser notre texte et nous proposer des suggestions.

DeepL Write peut ainsi:

Corriger la grammaire

Corriger la ponctuation

Revoir la syntaxe

Proposer d’autres styles

Reformulez nos phrases

DeepL Write nous propose instantanément des suggestions pour améliorer nos textes en anglais.

Il suffit de se rendre sur la page web de DeepL Write, de sélectionner si on veut analyser un texte en anglais, américain ou britannique, puis d’y inscrire ou coller notre texte.

DeepL Write va ensuite nous afficher les éléments à corriger ainsi que des propositions pour reformuler nos phrases.

Un bel outil à ajouter dans nos favoris surtout que c’est gratuit!