Les nouveautés de la mise à jour iOS 16.3 pour iPhone

Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour les détenteurs d’iPhone. Celles-ci apportent surtout un lot de correctifs pour régler certains bogues et failles de sécurité, mais offre également quelques nouveautés, dont le chiffrement de nos fichiers sur iCloud.

Chaque mise à jour iOS d’Apple est accueillie par un mixte de joie, d’espoirs et de craintes.

D’un côté on est content d’avoir de nouvelles fonctionnalités, de l’autre on a espoir que celle-ci corrigera des bogues que l’on vit, puis enfin on a des craintes qu’elle n’en génère de nouveaux…

Toujours est-il qu’il est primordial de faire ses mises à jour iOS, ne serait-ce que pour installer les correctifs de sécurité qui sont offerts dans celle-ci.

À ce sujet, iOS 16.3 apporte pas moins de 12 correctifs de sécurité selon le rapport publié par Apple.

La liste des nouveautés d’iOS 16.3

Outre les correctifs de sécurité, voici la liste nouveautés qui attend notre iPhone après que l’on a téléchargé et installé iOS 16.3.

Le nouveau fond d’écran Unité célèbre l’histoire et la culture de la communauté noire à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs.

La protection avancée des données pour iCloud porte le nombre total de catégories de données iCloud protégées par le chiffrement de bout en bout à 23, notamment la sauvegarde iCloud, Notes et Photos, ce qui assure la protection de vos informations même en cas de fuite de données dans le cloud.

Les clés de sécurité pour l’identifiant Apple permettent aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant l’utilisation d’une clé de sécurité physique dans le cadre du processus d’identification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

Prise en charge du HomePod (2e génération).

Il est désormais nécessaire de maintenir enfoncés le bouton latéral et le bouton d’augmentation ou de réduction du volume puis de les relâcher pour lancer « Appel d’urgence » afin d’éviter les appels d’urgence involontaires.

La liste des bogues corrigés par iOS 16.3

Enfin, voici la liste des correctifs qui sont déployés dans iOS 16.3 pour tenter de régler des bogues sur notre iPhone.

Correction d’un problème dans Freeform qui pouvait empêcher l’affichage sur les tableaux partagés de certains traits de dessin réalisés avec l’Apple Pencil ou le doigt.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’affichage d’un fond d’écran noir sur l’écran verrouillé.

Correction d’un problème pouvant provoquer l’apparition temporaire de lignes horizontales lors de la réactivation de l’iPhone 14 Pro Max.

Correction d’un problème provoquant l’affichage incorrect de l’état de l’app Maison dans le widget Maison de l’écran verrouillé.

Correction d’un problème pouvant entraîner un traitement incorrect des requêtes musicales par Siri.

Correction de problèmes pouvant provoquer une mauvaise interprétation des questions posées à Siri dans CarPlay.

Comment installer la mise à jour iOS 16.3

Pour télécharger et installer la mise à jour iOS 16.3, il faut avoir un iPhone compatible avec iOS 16, puis: