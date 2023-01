Transformez votre réservoir d’eau chaude en réservoir intelligent grâce à ceci

Vous cherchez à économiser sur votre facture d’eau chaude? Découvrez le Calypso, un contrôleur de la compagnie québécoise Sinopé qui rend intelligent le chauffe-eau électrique qu’on a à la maison. En combinaison avec la tarification dynamique offerte par Hydro-Québec, celui-ci éteint l’alimentation de notre réservoir à eau chaude sans que l’on aille à programmer quoi que ce soit.

Personnellement, j’ai un faible pour les produits technos qui sont simples d’utilisation, et qui me permettent non seulement d’être écologique, mais surtout d’économiser des sous.

Générer de grandes économies sans compromettre notre confort, c’est exactement ce que nous propose la compagnie québécoise Sinopé avec Calypso, le contrôleur de chauffe-eau intelligent.

Une formule simple, écolo et écono

La technologie que nous propose Sinopé nous permet de transformer le chauffe-eau qu’on possède déjà à la maison et de le rendre intelligent à l’aide d’un tout petit appareil, le Calypso et de sa fonction Éco Synopé.

Comment c’est possible? En fait, c’est vraiment simple, ça fonctionne grâce à la sonde du gadget qui travaille de pair à la tarification dynamique offerte par Hydro-Québec, à laquelle on doit être inscrit.

Une fois Calypso installé, sa sonde lit la puissance connectée et ajuste la température du chauffe-eau en fonction des événements de pointe en éteignant l’alimentation du réservoir.

En plus, ça se fait tout seul, sans qu’on n’ait besoin d’entrer quoi que ce soit dans notre application et malgré tout ça nous fait économiser pas mal d’argent.

En gros, quand on est inscrit à tarification dynamique d’Hydro-Québec, on reçoit un avis par texto, courriel, ou depuis une notification en provenane de l’app d’Hydro-Québec la veille des événements de pointe pour nous rappeler de réduire ou de déplacer notre consommation le lendemain.

Connecté directement à notre chauffe-eau, le Calypso s’occupe de couper notre réservoir en période de pointe.

Plutôt que de penser à baisser la température de la douche qu’on s’apprête à prendre une douche lors d’une période de pointe, par exemple, le Calypso s’en occupe pour nous.

Que se passerait-il si notre chauffe-eau se rapprochait dangereusement du seuil de sécurité minimal de température? Grâce à sa sonde de température, le Calypso serait directement averti, et l’alimentation du réservoir serait rallumée sans tarder.

D’ailleurs, tant qu’à y être, c’est aussi possible de de connecter un Sedna, un câble de détection d’eau au contrôleur de chauffe-eau électrique pour détecter les potentielles fuites. Personnellement, je ne m’en passerais plus.

Outre ces fonctionnalités de tarification dynamique, les produits Sinopé viennent avec une application compatible appelée Neviweb qui nous permet entre autres de:

Voir notre consommation et nos économies en temps réel;

Activer des ambiances personnalisées selon le moment de la journée;

Activer des actions en fonction de votre présence – aussi appelé géorepérage;

Créer des automatisations qui s’exécutent en fonction du temps, du soleil, de l’action d’un appareil ou de notre présence.

L’application de Sinopé, Neviweb, nous permet de gérer bien plus que l’option Éco Sinopé.

Notez cependant qu’au moment d’écrire ces lignes, on peut seulement se procurer le modèle Zigbee sur leur site web pour une centaine de dollars.

Ça, ça veut dire qu’on a absolument besoin d’acheter la passerelle GT130 de Sinopé ou une passerelle Zigbee compatible pour pouvoir tout contrôler à distance.

Pour ceux qui préfèreraient attendre, Sinopé nous assure que la compatibilité avec Amazon Alexa et l’Assistant Google sera disponible très bientôt.

Regrouper ses appareils pour économiser davantage

Si la consommation d’eau chaude représente 20% de notre facture d’électricité, je vous laisse imaginer la proportion que prend celle du chauffage.

Sinopé propose également des thermostats intelligents pour les systèmes de chauffage électrique. On peut aussi joindre ceux-ci à Éco Sinopé et profiter du programme de tarification dynamique

Dès le lendemain d’un événement de pointe, on peut voir nos économies dans notre Espace client sur le site d’Hydro-Québec et comme vous pouvez sûrement le deviner, ça vaut la peine de regrouper notre consommation pour faire encore plus d’économie.