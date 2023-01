Discutez avec n’importe qui, vivant ou mort, qui existe ou non, grâce à l’AI

Character.AI, c’est un robot conversationnel en ligne qui prend n’importe quelle forme qu’on veut lui donner. Que l’on désire clavarder avec un coach de vie, Socrates, Elon Musk, Kanye West ou un chat tout droit sorti des rues de New York, c’est possible grâce à la combinaison d’un superordinateur et de l’intelligence artificielle.

Depuis que ChatGPT a été lancé, les possibilités d’utilisation de l’intelligence artificielle sont beaucoup plus concrètes dans la tête de monsieur et de madame tout le monde.

Alors que ChatGPT se concentre à répondre aux questions qui lui sont posées de tous bords tous côtés, un tout autre robot conversationnel fait parler de lui: character.AI.

Bien que les deux aient quelques similitudes, ce dernier a une mission bien différente: se faire passer pour la personne de notre choix pour discuter de manière très ludique.

Clavarder avec carrément n’importe qui

Qui n’a jamais rêvé d’avoir une discussion avec l’une de ses idoles décédées? C’est exactement ce que propose le robot conversationnel character.AI.

Tout ça est rendu possible grâce à des modèles de « deep learning » comme ceux associés à la conversation, au langage et au processus qui sont sous-entendus quand on a des discussions.

En gros, grâce aux modèles de langage, un superordinateur lit d’énormes quantités de texte et apprend à imaginer les mots logiques qui pourraient suivre dans unetelle situation.

Tout ça est uniquement conçu dans un but ludique, donc inutile de préciser qu’il ne faut rien prendre au sérieux de ce que le robot nous répond.

Par moment, ils inventent carrément les réponses qu’ils nous donnent et peuvent même aller jusqu’à recommander une chanson qui n’existe pas ou fournir des liens vers de fausses preuves pour appuyer leurs dires.

Elvis Presley n’est pas mort, il est sur une île déserte: c’est lui qui le dit, pas moi.

Au moment d’écrire ces lignes, la version bêta de character.AI génère plus 1 milliard de mots par jour grâce aux centaines de personnages créés par la communauté.

Qui peut-on y retrouver? En fait, ça ratisse vraiment large, de Mario Bros 64 à Tony Stark, en passant par Socrates, Einstein, Joe Biden, Hermione et Platon.

Puis, sans surprise, bien que les conversations à caractère sexuel soient interdites, on y voit plusieurs personnages à l’apparence assez suggestive.

On retrouve une très grande variété de personnages sur character.AI, inspirés de gens réels ou pas.

D’ailleurs, n’importe qui peut créer son propre personnage en utilisant l’un des deux modes disponibles sur le site web, le rapide ou l’avancé, tout dépendamment du niveau de complexité et de la profondeur qu’on veut lui donner.

À noter que pour le moment, le mode de création est disponible en anglais seulement. Cependant, la plupart des robots sont capables de répondre aux messages en français.

Pour le moment, character.AI en est encore à sa version bêta et ça tombe bien, puisque tout ce que ça demande, c’est que l’on construise et que l’on parle à des personnages pour améliorer le système.

En gros, plus on se sert de character.AI, qu’on donne de commentaires après avoir eu des conversations avec les robots, et plus on laisse libre cours à notre créativité pour penser à de nouvelles utilisations, et plus le produit s’en verra amélioré pour tout le monde.