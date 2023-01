Facebook viderait secrètement la batterie des téléphones

Dans une entrevue accordée au journal New York Post, George Hayward s’est ouvert sur des pratiques douteuses chez Facebook.

Ce dernier est un ancien employé de Facebook qui agissait comme spécialiste des données pour le service de messagerie Messenger.

Il a déposé une plainte devant la cour fédérale de Manhantan accusant Facebook de l’avoir renvoyé en novembre 2022 pour ne pas avoir voulu exécuter des tests qui aurait pour effet de volontairement vider la batterie de certains utilisateurs.

George Hayward explique que Meta draine volontairement la batterie des téléphones et tablettes ayant l’application de Facebook. Facebook agirait de la sorte pour faire ce qu’on appelle du ‘’negative testing’’ pour certaines fonctionnalités.

Facebook pourrait par exemple vider la batterie à force de vouloir savoir comment réagira un appareil à telle ou telle fonctionnalité ou pour voir la vitesse à laquelle s’affichent une photo, une vidéo, etc. Bref, des tests qui se font en arrière-plan de nos appareils.

George Hayward aurait décrié la situation à ses supérieurs en arguant que cela pouvait mettre des vies à risques.

J’ai dit à la directrice : « Cela peut nuire à quelqu’un », et elle m’a répondu qu’en nuisant à quelques-uns, on pouvait aider le plus grand nombre ».