Ces applications mobiles infaillibles réveillent même les plus paresseux

Découvrez ces trois applications mobiles qui vous aideront certainement à vous sortir du lit le matin. Des réveils qui sonnent jusqu’à ce qu’on prenne une photo ou qu’on réponde à un calcul mathématique en passant par le simulateur d’aube, vous trouverez bien laquelle, parmi ces solutions gratuites, qui vous évitera de vous recoucher une fois bien réveillé.

Le matin, on a tous nos habitudes. Certains se lèvent du premier coup au son de leur cadran, alors que d’autres snooze sans cesse et finissent par être à la course pour se préparer.

Pour vous, chaque matin est synonyme de combat avec votre réveille-matin? Vous êtes du genre à arrêter votre alarme sans vous en rendre compte ou à appuyer sur Rappel un nombre incalculable de fois jusqu’à ce que vous soyez en retard?

Voici trois applications qui pourraient définitivement changer vos matins et vous aider à être debout à l’heure que vous devriez, dès le premier son de votre cadran.

Prendre une photo ou secouer son téléphone

D’abord, l’application Alarmy utilise trois bonnes techniques pour réussir à nous faire sortir du lit, il nous suffit de choisir notre préférée.

La première option est le « mode Photo ». Lorsque l’on installe l’application sur notre téléphone, on doit choisir une pièce de notre maison et la photographier. Le matin venu, on doit se rendre dans cette pièce et la prendre en photo à nouveau afin de désactiver l’alarme.

Une fois debout, on devrait normalement résister à l’envie d’aller se recoucher, non? Du moins, c’est le but de l’exercice!

On n’a qu’à prendre une photo ou secouer notre téléphone plusieurs fois pour nous réveiller.

La deuxième option est le « mode Shake ». On doit secouer notre téléphone de 40 à 100 fois avant que l’alarme ne s’éteigne. Une bonne façon de se réveiller, avouez!

Finalement, la troisième option est de résoudre des calculs mathématiques, ce qui nous demande beaucoup de concentration.

Une application qui rend les matins compliqués? Peut-être, mais il faut avouer qu’elle doit être assez efficace au niveau du réveil!

Alarmy Télécharger Alarmy Télécharger

Répondre à une question mathématique pour se réveiller

L’application Alarme Réveil Extrême permet de se réveiller de plusieurs façons. On a qu’à choisir la manière que l’on préfère et surtout avec laquelle on sait qu’on se réveillera.

C’est entre autres possible d’opter pour une alarme avec un volume en crescendo, de limiter le nombre de rappels possibles et même de désactiver l’alarme en répondant à un problème mathématique!

Un problème mathématique nous est demandé pour arrêter notre alarme le matin.

Voilà qui diminue nos chances de se rendormir après avoir éteint l’alarme. Normalement, il faut être assez bien réveillé pour résoudre un problème de math, n’est-ce pas?

L’app permet également d’utiliser cette technique pour ignorer l’alarme ou pour la répéter quelques minutes plus tard.

Alarme Réveil Extreme n’est pas disponible pour les appareils iOS, mais l’application Mathe Alarm Clock permet grosso modo de faire la même chose.

Alarme Réveil Extrême Télécharger Mathe Alarm Clock Télécharger

Un simulateur d’aube pour un réveil tout en douceur

Vous connaissez les réveille-matin simulateurs d’aube? Eh bien l’application Sunrise Alarm Clock reprend le concept, mais avec notre téléphone intelligent.

L’application utilise en fait la luminosité de l’écran pour nous réveiller tout doucement.

Par exemple, si l’on désire se réveiller à 7h00, l’écran de notre appareil s’activera dès 6h30 et sa luminosité augmentera pendant 30 minutes.

On peut même choisir d’accompagner le tout de sons d’oiseaux pour créer une ambiance de détente à notre lever.

Évidemment, il faut dormir dans une pièce très sombre pour que ça fonctionne bien.

À noter que l’app Sunrise Alarm Clock est uniquement disponible pour les appareils Android, mais dans le même genre, on retrouve Wake Up Light du côté d’iOS qui intègre des achats à même l’application.