Bloquer sur Facebook est plus efficace que retirer de la liste d’amis, comment faire?

Sur Facebook, le blocage, c’est LA fonction qui permet de ne plus recevoir de message et qui empêche toute interaction avec une personne sur le réseau social. Si quelqu’un nous importune sur Facebook, c’est l’option à utiliser sans hésitation.

On a tous nos raisons de vouloir bloquer quelqu’un sur les réseaux sociaux. Un ex fatigant, une amitié terminée, un collègue duquel on préfère garder nos distances…

La fonction blocage, c’est la version sans compromis de « retirer de la liste d’ami », qui n’empêcherait pas celui-ci de nous faire une nouvelle demande d’amitié ou de nous contacter sur Messenger.

Le blocage, lui, rompt carrément tout contact en plus de retirer l’autre de notre liste d’ami automatiquement.

En fait, les personnes bloquées ne sont pas non plus en mesure de faire les actions suivantes :

Voir les publications de notre profil;

Identifier notre profil dans des publications, des commentaires ou des photos;

Nous inviter à des évènements ou à joindre des groupes;

Entamer une conversation avec nous;

Ajouter notre profil à ses amis.

Comment bloquer quelqu’un sur Facebook mobile ou sur ordinateur

Il faut d’abord se rendre sur la page de la personne que l’on désire bloquer, soit en cliquant sur son nom depuis notre fil d’actualité, ou en écrivant son nom dans le champ de recherche.

Une fois sur le profil de la personne indésirable, on doit:

Cliquer sur les 3 points à côté de Message.

Choisir l’option Bloquer, puis confirmer en recliquant sur Bloquer.

La marche à suivre pour bloquer quelqu’un sur Facebook mobile.

Sur ordinateur, la méthode est la même, seulement les trois points horizontaux se trouvent plutôt en dessous de Message plutôt que juste à côté.

La marche à suivre pour bloquer quelqu’un sur Facebook sur un ordinateur.

À noter que bien que ce soit plus commun de bloquer des individus, c’est aussi possible de bloquer des pages. Client désagréable? Fan insistant? La procédure est la même sur mobile ainsi que sur ordinateur.

Finalement, le déblocage d’une personne est possible, mais on doit toutefois faire une nouvelle demande d’amitié pour que cette personne soit de nouveau dans nos amis Facebook.