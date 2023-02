Envoyez et recevez tous vos messages textes sur ordinateur avec cette application

Vous utilisez un téléphone Android pour texter, et vous aimeriez également pouvoir le faire depuis votre ordinateur PC ou Mac? C’est non seulement possible, mais aussi très facile grâce à l’application Messages de Google, puisqu’elle est aussi disponible en version web. On vous explique comment faire.

Faites-vous partie de ces utilisateurs Android qui envient iMessage, le service de messagerie instantanée sur iOS? Présent sur les différents appareils d’Apple incluant les ordinateurs, il faut avouer qu’il est vraiment pratique.

Pas besoin de paniquer, alors que bonne nouvelle, l’équivalent existe effectivement sur Android: l’application Messages de Google.

En plus d’offrir des fonctionnalités intéressantes telles que le chiffrement de bout en bout et la protection antispam, elle est aussi disponible en version web, ce qui signifie que l’on peut envoyer et recevoir tous nos SMS à partir de notre navigateur.

Utiliser Messages de Google comme application par défaut

Pour pouvoir envoyer et recevoir nos textos via l’application Messages de Google, il faut d’abord que celle-ci soit notre application de messagerie par défaut.

Si c’est le cas nativement sur les téléphones Pixel de Google, d’autres appareils comme Samsung proposent plutôt leur propre application de messagerie.

Si c’est votre cas, vous devez d’abord télécharger l’application Messages via le Google Play Store. Une fois que c’est fait, vous devez la mettre par défaut:

Ouvrir les Paramètres et cliquer sur Applications, puis Applications par défaut. Dans Application de messagerie texte, choisir celle de Messages.

La marche à suivre pour mettre Messages de Google comme application de messagerie par défaut.

Associer son téléphone à son ordinateur

Maintenant que Messages de Google est notre application de messagerie par défaut, il ne nous reste qu’à associer notre téléphone et notre ordinateur.

C’est vraiment simple. Depuis le navigateur de notre choix, il faut ouvrir le site web de Messages pour le web, puis, sur notre téléphone, on doit:

Ouvrir l’application Messages par Google. Appuyer sur le menu dans le coin supérieur droit, puis sur Association de l’appareil. Choisir Lecteur de code QR, puis scanner celui qui apparaît à l’écran de notre ordinateur.

La marche à suivre pour associer notre téléphone au navigateur web de notre ordinateur.

En quelques secondes à peine, la page web va se rafraîchir et afficher toutes nos communications par textos.

Puisque notre téléphone et notre ordinateur sont maintenant liés, on pourra maintenant recevoir et envoyer nos SMS comme bon nous semble.