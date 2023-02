Cette app vous permet de retourner dans le passé musical des années 1960 à 2010

Passionné de musique? Découvrez Rewind, une application pour iOS et Android qui porte très bien son nom puisqu’elle nous propose de voyager dans le temps jusqu’à votre époque musicale préférée, peu importe qu’elle se situe au début des années 1960 ou plutôt en 2010.

Le concept de l’application est tellement simple: vous êtes-vous déjà demandé de quoi aurait l’air l’interface de votre application de streaming comme Spotify, Apple Music ou autre, si vous l’ouvriez à une autre époque?

Le créateur de Rewind, lui, oui!

Qu’on soit plus amateur de la musique psychédélique de la fin des années 1960, du punk des années 1970 ou simplement curieux de nature, l’application Rewind nous fait permet de voyager au gré des années et de ses courants musicaux.

Des recommandations musicales de 1960 à 2010

L’application Rewind nous permet de découvrir ou de replonger dans différentes musiques et de se laisser influencer par les différents sons de différentes époques.

En gros, c’est un peu une app de recommandation musicale, mais basée sur ce qui s’est réellement passé dans l’histoire.

À l’ouverture de Rewind, on n’a qu’à cliquer sur l’année qui se trouve dans le coin supérieur droit pour se mettre à explorer toute l’actualité musicale de l’époque.

On peut choisir n’importe laquelle entre 1960 et 2010, donc il y a vraiment pour tous les goûts de chacun.

Pour chaque année, on retrouve beaucoup d’information sur le courant musical populaire de l’époque, comme les moments influents, les chansons et les albums au palmarès Billboard, mais aussi une couverture pas mal complète sur une foule de styles.

Quelle que soit l’année qu’on choisit, vous pouvez profiter d’un flux infini d’informations, de morceaux et de vidéos.

Un petit aperçu de ce qui était populaire en 1993, l’année de naissance de notre rédactrice.

Histoire de s’inspirer, on peut jouer un aperçu de 30 secondes de chacune des chansons que l’on aperçoit sur l’application, mais si on veut les écouter au complet, on doit les chercher manuellement dans notre application de streaming musical.

Seuls les abonnés Tidal peuvent relier l’application Rewind à leur compte puisque les deux applications fonctionnent de pair, mais même sans, l’expérience est vraiment super.

D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, l’application est complètement gratuite et ne comporte aucune publicité, dont la navigation se fait de manière impeccable.

Mieux vaut en profiter avant que ça passe, parce que si l’app gagne en popularité, fort est à parier que ça ne restera pas ainsi pour longtemps!