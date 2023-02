Cette compagnie d’ici innove au service des personnes en situation de handicap visuel

HumanWare, c’est une compagnie québécoise de renommée internationale qui se spécialise dans la conception et la fabrication de solutions intuitives et intelligentes pour les personnes vivant une perte de vision ou en situation de handicap visuel. Leur gamme s’étend des loupes électroniques aux GPS parlants en passant par les appareils braille disponible partout, dans plus de 25 langues.

Les personnes en situation de handicap visuel ou qui vivent une perte de vision doivent nécessairement faire un effort supplémentaire pour s’adapter, alors que la société ne les avantage malheureusement pas toujours.

Pourtant, que ce soit à l’école, au travail, bref, simplement dans le quotidien, tout ce que ces personnes souhaitent, c’est de participer plus activement au monde qui les entoure.

La compagnie HumanWare en fait sa mission première en développant des solutions pour que les personnes vivant en situation de handicap visuel et de perte de vision puissent développer leur potentiel et maintenir leur autonomie et leur qualité de vie.

Un investissement qui change le quotidien

Chez HumanWare, on retrouve des produits dans deux grandes catégories de problèmes oculaires: la basse vision et la cécité.

Dans les deux cas, une impressionnante gamme de produits permettent de faciliter un peu le quotidien et de mieux profiter de la vie.

Pour la basse vision, on retrouve des produits comme:

Lecteurs audio portables;

Loupes de bureau et télévisionneuses connectées;

Tablettes grossissantes intelligentes et connectées;

Appareils de poche incluant loupes classiques ou numériques.

Puis, HumanWare fait aussi des produits spécialement pour ceux qui sont atteints de cécité. Ça fait d’ailleurs plus de 35 ans qu’ils innovent dans le domaine et depuis le temps, leur gamme est assez impressionnante. On retrouve entre autres sur le site:

La première tablette braille certifiée par Google;

Des écrans braille compatibles avec iOS;

Des lecteurs audio et des GPS parlants;

Plusieurs tablettes et preneurs de notes;

Des afficheurs et des embosseuses braille, et plus encore.

Perte de vision ou situation de handicap visuel, HumanWare a une gamme de produits spécialement pour vous.

Sans surprise, puisqu’il s’agit de solutions hautement intuitives et intelligentes, ça signifie qu’on doit être prêt à y mettre le prix.

Dans la gamme de produits pour la basse vision, les prix oscillent entre 545$ pour un lecteur audio portable, et plus de 6000$ pour la télévisionneuse intelligente avec la table XY.

Dans la gamme réservée aux gens atteints de cécité, ça peut monter jusqu’à 7200$ pour le duo tablette et preneur de notes en braille.

C’est certain que c’est considérable, mais parfois, l’inclusion, l’accessibilité et la qualité de vie que ça procure n’a pas de prix.

D’ailleurs, vous ne perdez rien à parler de la compagnie à votre professionnel de la santé puisque certains de leur produits sont parfois prêtés selon des critères d’admissibilité.