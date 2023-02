Jouez au golf chez vous à l’année avec ce simulateur

Amateurs de golfs, vous souhaitez taper des balles? Pratiquer votre élan? Obtenir des conseils pour améliorer votre jeu? Faites-le directement chez vous grâce au simulateur de golf portatif Phigolf. Un appareil adapté autant pour les golfeurs et golfeuses débutants que ceux qui ont plus d’expérience.

Pour les amateurs et amatrices de golf, c’est toujours décevant lorsque la saison de golf tire à sa fin à cause de l’arrivée du froid (au Québec bien entendu).

Si on cherche une alternative pour pallier ce problème et pouvoir jouer au golf même durant l’hiver (ou les jours de pluie), il y a une solution pour nous!

Évidemment, ce n’est pas exactement la même chose que de jouer une vraie partie sur un véritable terrain de golf, mais c’est tout de même une belle façon de se pratiquer et de continuer à frapper des balles à l’année.

Le Phigolf est un simulateur de golf mobile. C’est un peu le même principe que d’aller dans un centre intérieur avec des écrans géants, mais là on peut l’avoir dans sa maison directement sur notre télé.

Même plus besoin de sortir de chez soi pour taper des balles!

Pratiquez votre élan de golf à la maison

Adapté à tous les joueurs, de tous âges et tous niveaux, le Phigolf offre différents parcours pour se pratiquer comme si nous étions sur un vrai terrain en plein été.

On retrouve 80 parcours de golf de renommée mondiale qui ont été modélisés à l’image d’un jeu vidéo.

Le Phigolf nous permet de pratiquer notre jeu directement à la maison sur notre téléviseur et obtenir nos données sur notre téléphone ou tablette.

Grâce aux différents capteurs présents dans le bâton du Phigolf, on va être en mesure d’obtenir une rétroaction sur chacun de nos coups et obtenir des conseils.

Forcément on a qu’un seul bâton physique, mais à même la plateforme on va sélectionner notre bois, fer, wedge ou notre putter selon les situations dans lesquelles on se trouve sur le terrain virtuel.

Il est important également de porter la petite dragonne pour éviter de lancer notre bâton dans notre téléviseur!

Moins cher que les centres intérieurs de golf

Le Phigolf s’avère essentiellement un appareil pour continuer à pratiquer nos élans durant l’hiver, perfectionner notre jeu ou carrément apprendre à jouer si on est débutant.

La plateforme nous offre 6 modes de jeu et de mini jeux en plus de tournois en ligne où l’on peut affronter d’autres joueurs possédants un Phigolf.

À l’image du jeux de golf sur Wii Sports, on peut affronter nos amis avec le Phigolf ou joeur contre d’autres golfeurs en ligne.

Si l’on n’est pas nécessairement un accro au golf, ça peut être un jeu amusant à avoir dans son sous-sol pour jouer avec ses amis ou avec la visite et se faire de petites compétitions amicales.

Côté prix, on parle d’un peu plus de 300$ pour le Phigolf WGT et environ 400$ pour le Phigolf 2 qui lui peut aller à l’extérieur et qui s’adressent à ceux qui ont un téléviseur dans leur cours.

Une solution pas mal plus économique que d’aller plusieurs fois dans un centre intérieur golf!