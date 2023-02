Marcher et travailler en même temps avec ce tapis roulant portatif

Les tapis roulants de la compagnie King Smith nous permettent de faire deux choses en même temps: marcher et travailler devant l’ordinateur. Ils sont aussi pratiques pour l’entraînement à la maison et leurs designs compact et pliable font en sorte qu’ils se rangent facilement après leur utilisation.

Pour ceux et celles qui comme moi ont un travail où l’on est appelé à rester assis de longue heures devant l’écran d’ordinateur, on sait que ça peut être long. On a souvent envie de se lever pour aller prendre une marche et se dégourdir les jambes.

C’est là qu’un tapis roulant comme ceux de le WalkingPad de King Smith devient particulièrement intéressant. Celui-ci nous permet de marcher tout en effectuant nos tâches, comme répondre à vos courriels, lire des documents, etc.

Activez votre corps tout en travaillant devant l’ordinateur en optant pour un tapis roulant fait pour le travail.

On peut donc continuer à travailler tout en marchant et en activant notre corps. Forcément, ça nous demande également au préalable d’avoir un bureau ajustable tel que les bureaux de la compagnie québécoise Ergonofis.

De cette façon, quand on est tanné d’être assis, on a qu’à lever notre bureau à une hauteur adaptée pour continuer à travailler sur notre ordinateur tout en marchant sur le tapis roulant.

Un tapis roulant pliable et facile à ranger

Le tapis de course WalkingPad de King Smith est un peu différent de ceux que l’on retrouve habituellement dans un gym. Celui-ci est un légèrement plus petit et est reconnu pour son design compact et son côté pratique grâce à la technologie de pliage innovante.

Il est muni d’un panneau d’affichage numérique pour y voir plusieurs infos, notamment la vitesse à laquelle on court, la distance, l’inclinaison du tapis, le nombre de calories dépensées et plus encore. La machine offre une gamme de vitesses allant de 0.5 km/h à 12 km/h.

Le tapis possède de multiples amortisseurs qui nous permettent d’être assez confortable pour ne pas avoir trop mal aux pieds ou au dos lorsqu’on court.

Mais ce qui est surtout intéressant, c’est que la machine est compacte et peut se replier sur elle-même. On peut donc ranger l’appareil facilement après son utilisation et ça ne traîne pas dans la maison.

Les tapis roulants King Smith se replient sur eux-mêmes et peuvent donc se ranger facilement.

Par ailleurs, on peut jumeler le tapis à notre téléphone intelligent, que ce soit un appareil iOS ou Android, et via l’application KS Fit enregistrer les données sur notre performance.

Finalement, on n’a pas trop à craindre de déranger nos collègues de travail ou les membres de notre famille à la maison, puisque le tapis ne génère que 75 dB de bruit à la vitesse maximale dans des conditions sans charge.

Forcément, ça demeure un appareil dispendieux à plusieurs centaines de dollars, mais si on est plus productif on peut aisément le rentabiliser!

Au moment d’écrire ces lignes, on peut uniquement se procurrer leurs tapis au Canada via leur site web (qui est en US) ou via AliExpress. En passant par AliExpress, vous pouvez profiter de 5% de remise en argent grâce au Club Boomerang!

