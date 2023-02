Notre test du téléphone Samsung Galaxy S23 Ultra

On a fait l’essai du téléphone intelligent Samsung Galaxy S23 Ultra. Un téléphone qui se démarque par son excellente finition, sa qualité d’écran supérieure, sa vitesse d’exécution, mais aussi la qualité de ses photos avec notamment un tout nouveau capteur 200 MP qui offre de nouvelles possibilités.

Chaque année, Samsung repousse un peu plus loin les limites des téléphones haut de gamme avec ses Galaxy Ultra.

2023 ne fait pas exception alors que Samsung propose encore une fois son téléphone intelligent le plus sophistiqué à ce jour; le Galaxy S23 Ultra.

Un téléphone qui combine une superbe qualité d’écran, une vitesse d’exécution vraiment rapide et des photos rehaussées notamment par un capteur principal de 200 Mpx. Mais ce beau joujou vient à prix…

Un très beau téléphone

Débutons par le téléphone en soi, alors que ça demeure une belle pièce de technologie.

Le look demeure pratiquement identique au Galaxy Ultra S22 Ultra avec un design très rectangulaire et orienté autour de l’écran de 6,8po.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra adopte un look similaire à la génération précédente.

L’écran QHD+ Dynamic AMOLED demeure évidemment sublime, comme toujours avec Samsung, et ça reste toujours vraiment plaisant de regarder nos divertissements sur celui-ci.

C’est sans compter son taux de rafraichissement de l’image à 120Hz qui rend nos navigations ou nos jeux tellement plus fluides.

On retrouve à nouveau le stylet S Pen qui nous permet d’annoter et signer des documents ou de juste barbouiller et colorier pour le plaisir.

Mais ultimement, tout ceci demeure relativement similaire à la génération précédente.

Une autonomie de batterie fulgurante

Une des nouveautés notables sur ce Galaxy S23 Ultra est le nouveau processeur. Si Google ou Apple ont décidé de produire eux-mêmes leur processeur, Samsung continue d’embarquer les processeurs de Qualcomm. Cependant, Qualcomm produit une version de son Snapdragon 8 Gen 2 spécialement conçu pour les Galaxy.

Les amateurs de ‘’benchmark’’ remarqueront de légères meilleures performances au niveau du CPU et du GPU, mais c’est au niveau de l’efficacité de la gestion de la batterie que ce processeur fait des miracles.

Le processeur offre une excellente optimisation des ressources du Samsung Galaxy S23 Ultra au point où l’autonomie de la batterie du téléphone atteint des sommets.

On peut littéralement passer près de 48h sans charger notre téléphone. Tout dépend forcément de l’utilisation qu’on en fait, mais il reste qu’on peut aisément passer une journée complète sans se soucier de devoir le recharger.

Ça, c’est vraiment cool!

Capteur de 200Mpx, attention au marketing

Mais bon, la grosse nouveauté et le gros chiffre qui est accolé par le marketing de Samsung à ce Samsung Galaxy S23 Ultra c’est son nouveau capteur photo principal de 200 Mpx.

Ne vous détrompez pas, ça demeure impressionnant comme chiffre et c’est toute une prouesse technologique que d’avoir implanté ça dans un aussi petit appareil, mais il y a une certaine limite à comprendre.

Il y a une limite physique au capteur qui fait en sorte que les pixels sont ultras petits et ne peuvent capter autant de lumière qu’avec une lentille d’un appareil photo professionnel.

Le capteur de Samsung va donc faire ce qu’on appelle du »binning » (mise en récipient) où il va combiner des pixels en une espèce de super pixel pour éliminer le plus possible les bruits dans l’image et donc avoir une image plus nette.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra embarque 5 capteurs photos dont un impressionnant capteur de 200 Mpx.

OK, mais concrètement ça donne quoi quand on prend des photos avec ce capteur du Galaxy S23 Ultra ?

Bien, dans un premier temps, il faut activer ledit capteur en sélectionnant l’option de photo 200 Mpx. Non, ce n’est pas par défaut.

Une fois que c’est fait, les photos sont évidemment très belles et surtout très détaillées, mais encore faut-il vraiment zoomer sur notre téléphone ou agrandir la photo pour réellement s’en rendre compte.

Voici des exemples entre le capteur régulier (la 1re photo) et le capteur de 200 mpx (2e photo) du S23 Ultra.

Bref, ce mode va surtout s’adresser à ceux qui veulent imprimer leurs photos dans un grand format tel que du 16 X 20 ou même plus grand. Autrement, ce mode ne nous sert pas à grand-chose pour nos photos de tous les jours mis à part prendre jusqu’à 10x plus d’espace par photo sur notre appareil.

Par contre, là où ce capteur est davantage mis à profit dans nos photos de tous les jours c’est dans des environnements peu lumineux ou simplement pour nos photos en mode disons ‘’régulier’’ de l’appareil photo.

En mode Nuit, le téléphone fait un très bon travail pour trouver de la luminosité où l’on n’en voit pas à l’œil nu et peut même faire des photos de type portrait en mode Nuit.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra parvient vraiment à faire sortir les sujets mêmes lorsqu’il n’y a pas beaucoup de lumière.

C’est d’autant plus vrai si l’on pointe l’appareil vers le ciel avec un trépied afin d’activer la fonction d’astrophotographie. Malheureusement, le ciel lumineux de Montréal ne nous a pas permis de bien tester cette fonctionnalité durant notre période d’essai.

Durant le jour, il reste que le capteur de 200 Mpx est mis à profit en combinaison avec les 3 autres capteurs pour nos photos ‘’régulières’’ afin d’avoir un superbe focus et un excellent rendu, bien que l’intelligence artificielle de Samsung semble pousser un peu plus les teintes chaudes.

Au niveau du capteur photo à égoportrait, Samsung peut à première vue l’avoir régressé alors que le S22 Ultra embarque un capteur de 40 MP et que le S23 Ultra lui a un capteur de 12 MP, mais ce n’est pas le cas.

Le capteur de l’an dernier effectuait du »binning » et donnait donc davantage un rendu d’un capteur de 10 MP. Cette fois-ci, on a réellement un capteur de 12 MP et les résultats sont franchement sublimes. Le Galaxy S23 Ultra devient sans contredit un des meilleurs téléphones pour les égoportraits.

Le capteur photo pour égoportrait du Samsung Galaxy S23 Ultra donne vraiment de superbes résultats.

Enfin, un mot sur la stabilisation du téléphone pour nos photos et nos vidéos. Celle-ci a été améliorée et c’est notable. On s’en rend assurément compte lorsqu’on zoom en 10X ou plus alors qu’on a bien moins du mal à ajuster le focus sur le sujet que sur les générations précédentes. Après, il reste que si on dépasse le zoom 10x, genre en 30x ou 100x la qualité n’est pas extraordinaire puisque c’est un zoom numérique.

Un téléphone dispendieux… très dispendieux

Le Samsung Galaxy S23 Ultra se hisse sans contredit dans les meilleurs téléphones intelligents sur le marché, mais encore faut-il payer le prix qui est cher, très cher.

Le modèle avec 256 Go de stockage démarre à 1649$ et celui avec 512 Go de stockage est à 1889$.

C’est beaucoup de bidou…

À qui va donc s’adresser ce téléphone? Aux personnes aux poches profondes évidemment ou dépensiers, mais aussi, et surtout aux plus enthousiastes des enthousiastes côté technologique.

Oui, le capteur de 200 Mpx demeure impressionnant sur papier, mais on se voit mal recommander l’appareil pour cette simple et unique raison, puisque ça demeure un mode que peu de gens vont réellement utiliser.

Pour la vie de tous les jours, c’est vraiment la qualité de l’écran, la rapidité d’exécution, les superbes égoportraits et surtout la folle autonomie de batterie qu’il procure qui peut nous faire envisager cet appareil.

