Comment partager Netflix et économiser sur le prix de son abonnement

C’est officiel, Netflix ne tolère plus le partage de compte entre amis et famille qui n’habitent pas sous le même toit et le géant du streaming a mis à jour la section support de son site web, qui fait désormais mention de la notion d’emplacement principal. Qu’est-ce que ça implique?

Est-ce qu’on peut encore écouter Netflix au chalet ou en camping? Est-ce qu’on peut écouter des films en voyage? Est-ce possible de partager notre compte avec les enfants qui sont moins souvent à la maison?

On répond à toutes ces questions et on vous donne même un petit truc pour économiser sur le prix de votre abonnement Netflix mensuel en partageant les coûts à plusieurs!

Netflix instaure la notion d’emplacement principal

C’est maintenant bien clair: un compte Netflix est destiné aux personnes qui vivent ensemble dans un même foyer.

Ça faisait tellement longtemps que la rumeur courait qu’on n’y croyait presque plus, mais oui, Netflix nous met réellement des bâtons dans les roues pour nous empêcher de partager notre compte avec nos proches qui n’habitent pas avec nous.

Ils ont utilisé une bonne technique marketing afin de rendre le client accroc pour ensuite le faire payer, et ça a bien fonctionné: au moment de la fin du partage, on évalue à 100 millions le nombre de foyers qui « partageaient » leur compte!

Il fut un temps où Netflix nous encourageait carrément à partager notre mot de passe entre nous.

Cependant, dans un courriel envoyé à tous ses membres, l’équipe de Netflix nous invite donc à définir notre emplacement principal d’ici le 21 février 2021. Celui-ci est valable pour toutes les personnes qui habitent sous notre toit.

Si on ne définit pas un emplacement principal, c’est Netflix qui va automatiquement en définir un pour nous en fonction de l’adresse IP, des identifiants des appareils et de l’activité du compte.

Toutes les autres personnes qui utilisent notre compte peuvent transférer leur profil vers un nouvel abonnement qu’elles paient pour ne pas perdre leur algorithme et leurs listes de visionnement.

Sinon, c’est possible d’ajouter un membre supplémentaire qui habite à un autre endroit moyennant un supplément de 8$ par mois.

Un aperçu du courriel de Netflix envoyé à tous ses membres.

Comment sont établis les emplacements Netflix

Si vous vous demandez comment Netflix fait pour détecter les appareils au sein d’un même emplacement principal, c’est assez simple et dépend de trois critères.

Ils utilisent des informations telles que les adresses IP, les identifiants d’appareils et l’activité du compte pour déterminer si un appareil connecté à votre compte est associé à votre emplacement principal.

En gros, les membres qu’on a identifiés dans notre foyer doivent être connectés au réseau Wi-Fi de la maison, s’y connecter au moins une fois par mois pour écouter Netflix, avoir une activité de visionnement qui correspond à leurs habitudes.

Peut-on utiliser son compte Netflix au chalet ou au camping?

Si on a du réseau, pas de problème. Suffit de se connecter à Netflix via notre réseau Wi-Fi à la maison avant de partir, et on n’aura techniquement pas de problème pour les 31 prochains jours.

On peut aussi choisir d’utiliser le mode hors ligne, mais on est condamné à regarder le contenu sur notre téléphone ou notre tablette parce qu’on ne peut pas diffuser sur un téléviseur.

À noter que le mode hors ligne est limité à 1000 téléchargements par appareil, et que les séries peuvent également avoir un nombre de téléchargements limité en fonction de leur licence distincte.

C’est bien beau tout ça, mais ce n’est valable que pour les appareils qu’on amène de la maison vers le chalet ou le camping comme notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur portable, mais pas pour ceux qui y sont déjà.

Qu’est-ce qui arrive si on a une télévision ou un dispositif de streaming au chalet où Netflix est installé? Les consignes seront à ce moment-là les mêmes que pour les voyages.

Comment peut-on écouter Netflix si on voyage?

Ces nouveaux règlements sont loin de faire l’unanimité, notamment chez les personnes qui voyagent beaucoup et qui craignent de se faire bloquer de leur propre compte.

Si c’est votre cas, pas de panique. Normalement, si le voyage dure moins que 31 jours, le titulaire du compte principal ou quelqu’un qui habite avec celui-ci ne devrait pas avoir à confirmer son appareil pour visionner Netflix.

Si le système détecte qu’on n’est pas à la maison, c’est possible qu’on se fasse demander de vérifier notre compte via un code reçu par courriel.

À noter qu’il s’agit d’un code valable pour 7 jours. Bien qu’il soit renouvelable, il n’est pas illimité, et c’est le système de Netflix qui va déterminer quand il pourra être renouvelé ou non.

À noter que quand on parle de vacances, on insinue dans le même pays où on a indiqué notre emplacement.

Netflix ne garantit pas que notre compte va fonctionner si on sort du Canada. C’est même possible qu’on doive carrément ouvrir un nouveau compte dans le pays où on se trouve.

Un VPN peut-il nous aider à écouter Netflix?

Avant, on utilisait un VPN pour avoir accès aux contenus d’autres pays bloqués par IP. Maintenant, puisque Netflix détecte notre emplacement principal par l’IP, si celle-ci est masquée par un VPN, on va devoir demander un code de vacances toutes les fois.

Cependant, puisque ces codes sont limités, c’est comme si on en brûlait un toutes les fois qu’on se connecte à un VPN à partir de la maison.

Pourquoi utiliser un VPN pour écouter Netflix, dans ce cas? Le seul moment où ça va s’avérer utile, c’est pour feindre d’être au Canada quand on part en voyage à l’extérieur du pays.

Puisque Netflix ne peut pas promettre qu’on pourra se connecter à notre compte à l’étranger, mieux vaut toujours le faire à partir d’un serveur canadien pour éviter tout souci.

Peut-on continuer de partager Netflix avec un enfant aux études ou autre?

Que ce soit parce qu’on a une famille élargie ou parce que les enfants sont ailleurs le temps des études, plusieurs parents partagent leur abonnement Netflix avec un enfant qui n’est pas toujours à la maison.

Dans la tête des gens, le forfait familial, ça s’étend aux enfants même s’ils n’habitent pas avec leurs parents 365 jours par année.

Pour Netflix, ce n’est pas une question de famille, mais plutôt de foyer et de location principale.

Théoriquement, si une personne enregistrée à notre emplacement principal vient s’y connecter au moins une fois tous les 31 jours, on ne lui demandera pas de code de vérification.

Bref, si votre enfant aux études vient faire son lavage au moins une fois par mois et qu’il en profite pour se connecter à Netflix sur le réseau familial, il ne devrait pas avoir de problème.

Par contre, ça demeure une zone grise dans le sens où Netflix explique que si leur système détecte une utilisation persistante d’un appareil en dehors de l’emplacement principal du foyer, celui-ci peut être bloqué.

En gros, c’est une chose de vouloir jouer avec l’élastique, mais il ne faudrait pas trop se surprendre s’il finit par briser.

Comment économiser sur son abonnement Netflix en le partageant

Netflix propose 4 plans différents dont deux qui nous permettent d’ajouter un membre supplémentaire qui n’habite pas à la maison.

Cependant, peu de gens savent que la qualité de l’image est limitée dans tous les plans sauf pour le premium. En gros, la résolution s’arrête à:

720p pour le forfait de base avec publicités à 6$ par mois

publicités à 6$ par mois 720p pour celui de base sans publicité à 10$ par mois;

publicité à 10$ par mois; 1080p pour le forfait standard à 16,50$ par mois.

4K pour le premium à 21$ par mois.

Bref, moindrement qu’on a investi dans un bon téléviseur, on doit prendre le forfait le plus dispendieux pour pouvoir bénéficier d’une image décente.

Considérant que le forfait standard nous donne la possibilité d’ajouter jusqu’à 1 membre supplémentaire qui ne vit pas avec vous et que le forfait premium l’augmente à 2, c’est à notre avantage de partager.

Si on fait le calcul, on peut soit payer 21$ par mois pour du contenu 4K ou soit

Payer 14,50$ par mois à deux, donc un rabais de 6,50$ par mois.

Payer 12,35$ par mois à trois, donc un rabais de 8,65$ par mois.

C’est tellement facile de faire ça entre membres de la famille ou entre amis, on demande le montant pour l’année, et après on en parle plus!

Ça ne parait peut-être pas sur le coup, mais rendu à la fin de l’année, partager un forfait à trois plutôt que d’en prendre un individuel, ça représente des économies qui dépassent le 40%!