Facebook et Instagram payants? Pourquoi débourser pour un forfait vérifié

Mark Zuckerberg a annoncé ce qu’il appelle « Meta Verified », un forfait payant pour Facebook et Instagram destiné aux créateurs de contenu. Celui-ci permet aux créateurs d’obtenir de l’assistance directe à leurs problèmes, de la protection contre le vol d’identité et plus de visibilité sur les réseaux histoire de se créer une communauté et d’y améliorer leur présence.

Le slogan de Facebook a longtemps été « C’est gratuit (et ça le restera toujours) », et malgré toutes les rumeurs voulant que le réseau social devienne payant, près de 20 ans plus tard, c’est toujours le cas.

Cependant, le groupe Meta, qui inclut Facebook et Instagram, veut augmenter ses revenus et lance un nouveau concept qui oui, coûte de l’argent, mais qui ne s’adresse pas à tous.

Est-ce que les réseaux sociaux deviennent payants, ou restent gratuits? Comment utiliser le mode gratuit de Facebook? On vous explique ce qu’il en est et on démêle toute cette saga qui fait jaser.

Qu’est-ce que Meta Verified?

Meta Verified, c’est un abonnement payant pour Facebook et Instagram pour les créateurs de contenu qui inclut plusieurs fonctionnalités de sécurité et de création qui vient sous la forme d’un badge vérifié.

En gros, dans un communiqué de Mark Zuckerberg, on apprend que Meta Verified inclut:

De la protection et de la surveillance contre le vol d’identité.

Des fonctionnalités exclusives pour s’exprimer sur la plateforme de manière unique.

De l’aide provenant d’une vraie personne, pas d’un robot et ce, n’importe quand on en a besoin.

De la visibilité et une portée accrue dans la recherche, les commentaires et les recommandations.

Un badge vérifié qui confirme que nous sommes véritablement nous, et que notre compte a été authentifié avec une pièce d’identité reconnue.

À qui s’adressent les forfaits payants de Facebook et Instagram?

Pour le moment, le badge s’adresse uniquement aux individus qui sont des créateurs de contenu et qui utilisent Facebook et Instagram comme médium.

D’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, les entreprises et les communautés de toutes les tailles ne sont même pas éligibles à l’abonnement. Leur tour est prévu pour plus tard, mais on ne sait pas exactement quand.

Bref, Facebook et Instagram veulent aider les créateurs de contenu à améliorer leur présence sur les réseaux sociaux et à se bâtir une communauté plus rapidement en leur proposant plus d’assistance et plus de visibilité.

Pour y avoir droit, une série de vérification doit avoir été approuvée, comme répondre aux exigences minimales en matière d’activité, avoir 18 ans ou plus et soumettre une pièce d’identité gouvernementale comme le permis de conduire ou le passeport.

Combien coûte le forfait payant Meta Verified?

Meta Verified est disponible sur Facebook et Instagram moyennant un abonnement mensuel de 12$ US via le web, ou de 15$ US via l’application mobile.

Le fait qu’Android et iOS se prennent une commission sur tous les abonnements et les transactions faits à partir du Play Store et de l’App Store explique la différence de prix entre le forfait acheté sur le web ou via l’application.

Bref, pour sauver un peu de sous, un créateur est plus avantagé à passer par le web pour s’abonner, puisqu’une fois payée, sa souscription sera accessible sur tous ses appareils.

Pourquoi Meta Verified ne s’adresse-t-il pas à tous?

D’abord, à noter qu’au moment d’écrire ces lignes, Meta Verified est uniquement en phase de test en Australie et Nouvelle-Zélande.

Cependant, comme d’habitude, ça nous donne une bonne idée de ce qui s’en vient, et on peut s’attendre à ce que de mêmes forfaits soient bientôt offerts au Canada.

Outre ce détail, c’est important de comprendre que monsieur et madame tout le monde n’ont pas à s’en faire. Pour eux, Facebook et Instagram demeurent gratuit.

C’est un abonnement qui s’adresse aux créateurs de contenu et éventuellement aux entreprises qui utilisent Facebook et Instagram comme outil de travail. On s’entend que ce n’est pas généralisé.

Par contre, c’est certain que ça met en relief les gros problèmes des plateformes, et que Meta Verified risque de creuser des disparités entre ceux qui payent et ceux qui ne payent pas.

Ce n’est pas normal que quelqu’un voie son compte Facebook fermer et qu’il ne puisse rien faire d’autre que de s’en ouvrir un autre.

Ce n’est pas non plus normal que l’on se fasse voler notre identité et qu’il y ait de faux profils à notre effigie qui circulent et qu’on ne puisse rien y changer.

Par contre, pour tous ces problèmes, il n’y a pas de service à la clientèle, et l’arrivée d’une option payante nous confirme qu’il n’y en aura pas de sitôt.

Bref, ça demeure une bonne nouvelle pour les créateurs, puisque ça va au moins permettre à ceux qui veulent faire vérifier leur compte d’y arriver sans problème, puisque leur ancienne façon de procéder laissait parfois à désirer.