Galaxy Tab Active4: la tablette robuste conçue pour le travail tout-terrain

Vous cherchez une tablette robuste pour vous accompagner sur le terrain lors de vos journées de travail à l’extérieur? La Galaxy Tab Active4 de Samsung pourrait bien convenir à vos besoins alors qu’elle est plus solide et résistante que beaucoup d’autres modèles sur le marché.

Il y a plusieurs modèles de tablettes sur le marché, si bien qu’il y en a pour tous les goûts, les utilisations et les portefeuilles.

Cependant, face à un objet aussi fragile, un groupe était jusqu’ici laissé de côté: celui de la main-d’œuvre, des gens qui travaillent à l’extérieur comme dans la construction, dans l’aménagement paysager ou encore qui fait beaucoup d’activité en plein air.

Avec la Galaxy Tab Active4 Pro, Samsung présente une tablette robuste à l’intérieur comme à l’extérieur, permettant de travailler aussi bien au bureau que dehors, dans des environnements plus difficiles.

Étui antichoc et indice de protection IP68

L’une des différences majeures entre la tablette Galaxy Tab Active4 Pro et les autres modèles de Samsung, c’est que cette dernière vient accompagnée d’un étui antichoc robuste.

Grâce à celui-ci, on peut échapper la tablette d’une hauteur d’environ 1,2 à 1,5 mètre sans avoir à se soucier de l’avoir endommagée. Et on parle pas juste sur du plancher de bois, mais bien du béton ou du contreplaqué! La tablette obtient un cerficat MIL-STD-810H de grade militaire.

La tablette vient également avec un stylet S Pen. Tous deux offrent un indice de protection IP68. En gros, ça signifie que les deux sont protégés contre la pénétration de poussière et d’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant une durée maximale de 30 minutes.

La tablette Samsung Galaxy Active 4 Pro est en mesure de résister aux environements les plus hostiles.

Des paramètres de sensibilité pour rester ganté

La robustesse et la résistance ne sont pas les seules particularités desquelles Samsung a équipé sa Galaxy Tab Active4 Pro.

Plusieurs personnes qui font un travail ou un sport extérieur portent des gants de protection, et normalement, ceux-ci sont difficilement compatibles avec les tablettes sur le marché.

Heureusement, elle est dotée de trois fonctionnalités très pratiques, en commençant par la reconnaissance des visages. En un coup d’œil seulement, ça nous permet de la déverrouiller instantanément, et de manière sécuritaire.

On retrouve aussi sur le côté de l’appareil une touche active que l’on règle au préalable et qui permet d’accéder à une application qu’on utilise souvent sans même avoir à déverrouiller la tablette.

Finalement, le tout est aussi utilisable avec des gants. Pour se faire, il suffit d’ajuster les paramètres de sensibilité tactile dans les réglages, et le tour est joué!

On peut autant manipuler la Galaxy Active4 Pro avec nos gants qu,avec le crayon S Pen fourni avec la tablette.

Des spécifications pour une bonne utilisation de base

Si la principale caractéristique de la Galaxy Tab Active4 Pro, c’est la robustesse, le reste de ses spécifications en font la candidate parfaite pour une utilisation de base.

Avec son écran de 10.1 po (1920 X 1200), ses 4Go de mémoire vive et sa connectivité Wi-Fi 6 et également réseau 5G, on n’a aucun problème à naviguer sur le web, prendre ses courriels, consulter les réseaux sociaux ou faire rouler diverses applications.

On peut par ailleurs la convertir en un espèce d’ordinateur portable via la fonction Samsung Dex qui va transformer l’interface en celui d’un ordinateur portable.

Elle peut également servir de terminal de paiement dans un entreprise ou d’un lecteur de code barre pour un entrepôt grâce à sa technologie CCP (Communication en champ proche).

La Galaxy Active4 Pro offre une belle polyvalence alors qu’elle peut servir pour plusieurs utilisations.

La tablette possède deux appareils photo: un de 8Mpx à l’avant, pour les égoportraits ou pour les appels vidéo, ainsi qu’un de 13Mpx à l’arrière pour tous autres clichés. C’est correct, mais on est loin de la qualité du système de caméras des cellulaires de Samsung.

Pour stocker le tout, la Galaxy Tab Active4 Pro possède une mémoire interne de 64Go dont 19 Go sont pris par le système d’exploitation. Heureusement, elle supporte les cartes microSD jusqu’à 1To pour augmenter la capacité de stockage.

Au niveau de la batterie, celle de la tablette a une capacité de 7600mAh, ce qui permet de grosso modo d’en soutirer 16 heures.

Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut apporter une batterie supplémentaire complètement chargée qu’on peut remplacer. Ça peut s’avérer particulièrement pratique lors des longues journées de plein air ou pour camper.

La Galaxy Tab Active4 Pro de Samsung est vendue à 999$. Évidemment, il existe des modèles de tablettes Android moins dispendieux, mais celle-ci vise particulièrement les gens qui vont s’en servir à l’extérieur.

D’ailleurs, à ce prix-là, on se réjouit que le stylet et l’étui antichoc soient inclus. Pas besoin de dépenser davantage pour s’équiper d’accessoires qui protègent des intempéries.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.