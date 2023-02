Ce logiciel d’outils PDF est compatible avec tous vos appareils mobiles et de bureau

Vous cherchez un logiciel d’outils PDF qui vous permet de signer, remplir et de modifier des documents rapidement? Regardez du côté d’UPDF, une solution qui intègre plus d’une dizaine d’outils à bas prix et qui se démarque non seulement par ses options de personnalisation, mais surtout par sa grande compatibilité avec ordinateurs de bureau Windows et Mac ainsi qu’avec téléphones et tablettes Apple et Android.

Puisque presque tout se déroule en ligne, de manière virtuelle aujourd’hui, on a souvent besoin de travailler avec les PDF.

Pensez-y: que ce soit pour prendre des notes à l’école ou pendant une réunion au travail, remplir des documents, les signer…

Bref, sans outil, on se retrouve à parcourir le web à la recherche de sites web pas toujours fiable pour nous aider.

Ça, c’est sans compter les frais que l’on doit payer pour s’outiller sur l’ordinateur, sur notre téléphone, notre tablette, etc.

C’est là que UPDF devient carrément intéressant, alors qu’une seule licence à petit prix – qui est d’ailleurs en ce moment à 53% de réduction – peut être utilisée sur n’importe quelles plateformes, autant mobiles que de bureau, iOS, Android et Windows.

Plus d’une dizaine d’outils agréables à utiliser

Parmi les outils offerts par UPDF, on retrouve:

La signature.

Le remplissage de formulaire.

Un aperçu de la fonction de remplissage de UPDF.

La réduction de la taille des fichiers.

La technologie OCR pour convertir des PDF en PDF consultables et éditables.

Un aperçu de la fonction OCR de UPDF.

Le partage, via un lien ou par courriel.

La combinaison de plusieurs fichiers en un seul document PDF.

Le cryptage, incluant l’ajout d’un mot de passe d’ouverture.

Le lecteur de PDF qui permet de les ouvrir, les lire, les imprimer, etc.

L’éditeur de PDF qui permet de modifier le texte et les images, les liens, l’entête, etc.

L’organisation, incluant l’ajout ou la suppression de pages, la rotation, l’extraction, etc.

Un aperçu de l’organisateur de pages offert par UPDF.

Le convertisseur compatible avec les fichiers Office, image, texte/RTF, HTML/XML et PDF/A.

L’outil d’annotation, pour surligner, ajouter des notes, des zones de textes, des autocollants, etc.

Si certains des outils proposés par UPDF sont communs, d’autres se démarquent carrément de ce qui est offert par la compétition.

UPDF se démarque par l’ajout d’autocollants, une fonction ludique, mais grandement appréciée.

C’est notamment le cas de l’ajout d’autocollants, un moyen vraiment agréable d’améliorer l’apparence d’un document et d’y ajouter un peu de notre personnalité.

On a aussi plusieurs outils d’édition interactifs, comme des crayons de toutes sortes de couleurs, des formes, du texte provenant de n’importe où, bref, c’est loin d’être un outil ennuyeux.

Disponible partout après un paiement unique

Outre cet univers productif et esthétique, ce qui fait vraiment en sorte qu’UPDF se démarque, c’est sa compatibilité avec toutes les plateformes.

Il est disponible sur ordinateur et est compatible avec macOS, 10.14.6 ou ultérieur, ainsi qu’avec Windows 7 ou plus récent.

Sur mobile, on peut l’installer autant sur notre téléphone que sur notre tablette puisqu’il est compatible avec iOS et iPadOS 14 et plus, ainsi qu’avec Android 5.0 et plus.

D’ailleurs, ceux qui voudraient l’utiliser pour le travail seront soulagés d’apprendre que puisqu’il s’agit d’un logiciel et d’une app à télécharger, on n’a pas besoin de mettre en ligne nos fichiers. Bref, ceux-ci restent en sécurité sur notre espace de stockage local.

Au niveau du prix on peut s’attendre à trois types de forfait, un gratuit, et deux qui sont payants.

Si on veut utiliser UPDF gratuitement, c’est possible, mais on a seulement accès à l’outil de lecture et à la conversion de 5 fichiers, dans lesquels un filigrane sera ajouté lors de l’enregistrement du document.

Honnêtement, la version payante vaut vraiment la peine, surtout qu’on peut choisir entre un forfait annuel de 39.99€ ou un achat à vie de 59.99€, ce qui, en dollars canadiens, correspond à 58$ pour l’année et 87$ pour la licence à vie.

Un compte premium peut être utilisé sur 2 ordinateurs de bureau et 2 mobiles, donc c’est vraiment vite rentabilisé.

Si c’est déjà un prix raisonnable, à noter que la compagnie propose très souvent des réductions intéressantes de plusieurs dizaines de %. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’un rabais de 53% en utilisant le lien promo juste ici.

