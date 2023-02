Obtenez des fonctions exclusives de Google Photos avec Google One

Google bonifie l’offre de son service de stockage en nuage Google One. À travers un forfait mensuel, non seulement on augmente notre nombre de Go pour les services de Google (Google Drive, Gmail, Google Photos), mais on accède à des fonctionnalités exclusives de montages photos et vidéos.

Moindrement que l’on se crée un compte courriel Gmail, ceci nous créé en réalité un compte Google.

À travers ce compte, on a accès à plusieurs outils de Google. On a notamment accès à leur service de stockage en nuage Google Drive, leurs outils de productivité (Doc, Sheet, Slides, Keep, Agenda), mais aussi à leur service de sauvegarde de photos et vidéo en nuage; Google Photos.

Seulement, on a droit qu’à 15 Go d’espace de stockage gratuit. Si on en veut plus, on doit payer un abonnement mensuel à Google One.

Or, voilà que l’offre de Google One est bonifiée alors qu’elle nous permet d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives sur Google Photos.

Plus d’options pour modifier nos photos

Que l’on ait un appareil Android, un iPhone ou un iPad, moindrement que l’on souscrit à un abonnement Google One, ceci nous permet de déverrouiller des fonctionnalités exclusives dans l’application Google Photos.

On a tout d’abord accès aux effets HDR (High Dynamic Range). Ceci nous permet de rééquilibrer nos photos en améliorant la luminosité et le contraste de nos images et de nos vidéos.

L’éditeur de collage de photos est également bonifié alors qu’on a davantage de choix de création ainsi que de nouveaux effets à portée de main.

Puis, si on veut créer un livre photo personnalisé avec nos photos dans Google Photos, on peut obtenir la livraison gratuite pour les albums.

La gomme magique disponible avec Google One

Mais la fonctionnalité qui en intéressera davantage de gens à travers cet abonnement Google One est la possibilité d’avoir accès à la gomme magique dans Google Photos.

Cette fonction nous permet de retirer une personne ou un élément dans nos photos. Pratique pour retirer quelqu’un qui passe en arrière-plan de notre photo!

La fonction de gomme magique de Google Photos nous permet d’effacer des personnes ou des éléments dans une photo.

Grâce à l’intelligence artificielle, Google est en mesure d’interpréter la photo et de superposer les couleurs pour camoufler ce qu’on veut effacer.

La gomme magique était jusqu’ici une fonction exclusive aux derniers téléphones intelligents Pixel de Google.

Tout ceci est donc un petit plus lorsqu’on décide de souscrire à un abonnement de Google One.