Vidéos Tik Tok: Comment faire la transition Baby One More Time

C’est certainement la chanson la plus populaire de Britney Spears, mais aussi et surtout un de ses vidéoclips les plus regardés. Dans ce tutoriel, Geneviève Thibault, l’entrepreneure derrière l’agence de médias sociaux Social Mimi, nous explique comment faire la fameuse transition Baby One More Time pour nos vidéos Tik Tok.

Cette transition a une histoire intéressante. Elle a été créée par un homme qui s’appelle Zaki Robinson (@robinsonzs). Un monsieur ordinaire, qui adore la marque de vêtements Champion et qui essaie d’avoir un « brand deal » avec eux.

Il a donc fait cette vidéo de transition qui en plus est une boucle parfaite (!), avec plein de vêtements différents de marque Champion. La vidéo est devenue virale et les gens se sont mis à reproduire la transition. Autrement dit, il a parti un « trend »!

Étapes pour faire la transition « Baby One More Time »

La transition Baby One More Time demande quand même pas mal de travail (en commençant par le fait qu’il faut apprendre la chorégraphie) et peut-être pas la meilleure pour vous si vous débutez, mais voici comment faire:

Pour faire ce montage, vous allez avoir besoin d’un trépied parce qu’il ne faut absolument pas que la caméra bouge entre les prises.

Notez l’emplacement exact de vos pieds sur le plancher, soit avec des sandales, des pantoufles ou du ruban, mais l’idéal pour avoir un meilleur résultat, c’est vraiment de ne pas bouger d’où vous êtes et d’avoir vos vêtements à portée de la main.

Profitez d’une journée nuageuse pour filmer, ou bien utilisez un éclairage artificiel qui ne variera pas.

À partir d’un autre appareil (téléphone ou ordinateur), faites jouer en boucle une vidéo TikTok qui contient la musique et n’y touchez plus.

Placez-vous bien centré.e devant la caméra et faites la chorégraphie 2-3 fois d’affilée en continu sans arrêter. Changez-vous et répétez la même chose autant de fois que vous avez de vêtements différents.

Avant de procéder au montage, faites-vous un petit plan sur papier pour savoir dans quel ordre et avec quels vêtements faire les transitions. Faire ça vous évitera de perdre du temps et vous aidera à savoir quel segment vous allez découper pour chaque morceau de vêtement.

Trucs pour faire le montage vidéo

Pour faire le montage, vous allez avoir besoin de la musique dont je vous recommande de télécharger une vidéo Tiktok qui la contient sur votre cellulaire.

Importez tous vos clips dans un logiciel de montage tel CapCut.

La première étape, super importante, c’est d’aller localiser l’endroit où la vidéo va commencer (quand on tourne la tête vers l’avant) parce que c’est là qu’on va vouloir faire commencer la musique.

Pour ce faire, on va cliquer sur sons, puis sur extraite et on va sélectionner la vidéo qu’on vient de télécharger qui contient le son.

Là, ce qu’on veut, c’est s’assurer que le son est bien positionné, donc que l’image correspond exactement à la musique.

Si le timing n’est pas parfait, faites glisser légèrement le son vers la gauche ou vers la droite (selon qu’il est en avance ou en retard). Ça vaut vraiment la peine de faire ça parce que sinon ça va affecter tout notre montage.

Une fois que l’ajustement est fait, reculez exactement au début du son et cliquez sur diviser pour couper le clip. Comme on fait une boucle parfaite, on va reculer jusqu’à la transition d’avant qui va se trouver à être la fin de la vidéo, mais qu’on va laisser là pour l’instant. On va diviser le clip à cet endroit-là et on va supprimer tout ce qui vient avant.

Et là, comme le son n’a pas bougé, on va aller le chercher et le faire glisser vers l’avant vis-à-vis du 2e clip. Parce que souvenez-vous que le premier clip va se retrouver à la fin! Maintenant en suivant mon plan, on va aller isoler les 3 clips avec le chandail #1 dont on a besoin.

Ceux dont on n’a pas besoin, on les supprime. On va passer au chandail suivant et aller chercher les clips dont on a besoin pour cette couleur de chandail là. On va faire ça jusqu’à ce qu’on ait terminé de découper tous les clips dont on a besoin pour faire le montage.

On essaie d’être le plus précis possible en découpant les clips, mais ce n’est pas très grave s’ils ne sont pas parfaitement découpés, parce qu’on va pouvoir faire des ajustements plus tard.

Une fois que tous les clips sont découpés et isolés, il va falloir les remettre dans le bon ordre. Le premier clip avec le chandail #2 doit aller en 2e rang. Donc on va appuyer longuement dessus pour le faire glisser vers la gauche.

Moi, ce que j’aime faire avant d’aller chercher le clip suivant, c’est vraiment de m’assurer que l’ajustement (timing de la transition) est parfait (en faisant glisser l’extrémité du clip vers la gauche ou vers la droite pour l’allonger ou le raccourcir).

Petit truc, pour avoir une meilleure vue d’ensemble de l’échelle de temps, je vais rapprocher mes doigts en touchant au clip alors que si je veux plus de détails, je vais les écarter.

Une fois que vous avez tout fini de mettre en ordre et d’ajuster les clips, retournez au début, appuyez longuement sur le premier clip et faites-le glisser jusqu’à la toute fin de la vidéo. N’oubliez pas de replacer le son.

Et voilà, vous venez de créer une boucle parfaite!