Rassemblez et organisez toutes vos recettes en ligne ou manuscrites grâce à cette app

Vous cherchez à rassembler toutes vos recettes préférées, autant celles trouvées dans les livres que celles sur les réseaux sociaux ou les blogues de cuisine, j’ai l’application qu’il vous faut. Disponible sur ordinateur Windows et Mac et sur appareils mobiles iOS et Android, Recipe Keeper nous permet de collecter, organiser et partager tout ça plus facilement et rapidement que jamais.

Avant le web, c’était simple, on avait une boîte remplie de nos recettes de famille à laquelle on se référait toutes les fois qu’on voulait impressionner les invités.

Aujourd’hui, entre Facebook, Instagram, TikTok, les blogues de cuisine, les PDF téléchargés, les livres papier et les recettes écrites, c’est difficile de garder le cap.

C’est là que l’application Recipe Keeper, disponible pour ordinateurs et appareils mobiles, vient nous donner tout un coup de main pour colliger et organiser tout ça.

Toutes nos recettes rassemblées au même endroit

Recipe Keeper est doté de plusieurs outils. En tout ça comprend:

La compatibilité avec Alexa, en anglais seulement;

Un planificateur de repas hebdomadaire et mensuel;

L’option de partage par courriel ou via les réseaux sociaux;

La création de livres de cuisine PDF facile à partager et imprimer;

La liste de course que l’on peut créer à partir de nos recettes enregistrées.

En plus de tout ça, la vraie fonction phare, c’est celle qui nous permet de rassembler toutes nos recettes préférées au même endroit et de les organiser comme on le souhaite.

C’est vraiment très complet: on peut entre autres ajouter nos propres recettes, en importer qui proviennent de site web ou d’une photo de notre livre ou magazine favori.

Un aperçu de l’interface de l’application mobile de Recipe Keeper.

L’outil d’importation de recettes à partir de sites web nous permet de rechercher des recettes et de les ajouter directement à notre collection. Une fois que c’est fait, on peut même la modifier à notre sauce.

Gros coup de cœur pour la fonction numérisation par OCR qui nous permet d’extraire la recette à partir de n’importe quelle photo, que ce soit celle d’un livre, d’un PDF, d’un magasine ou d’une capture d’écran en provenance d’un réseau social.

Autre fonctionnalité absolument pratique: on peut ajuster la taille d’une portion en fonction d’une de nos recettes et c’est Recipe Keeper qui recalcule tous nos ingrédients pour nous.

C’est tellement plus simple de doubler ou de tripler les recettes quand c’est un algorithme qui additionne les fractions de tasses et de cuillères. Même plus besoin de faire des maths!

Un seul gros hic

Recipe Keeper peut être utilisé complètement gratuitement à condition de ne pas dépasser les 20 recettes enregistrées.

Pour pouvoir ajouter un nombre de recettes illimitées, les sauvegarder dans le nuage, les partager sur les réseaux sociaux ou synchroniser toutes les options sur tous nos appareils, il faut passer à la version pro.

Oui, Recipe Keeper est disponible partout… mais encore faut-il payer.

Le gros hic, c’est que les applications des différentes plateformes sont toutes vendues séparément.

Les abonnements individuels ne sont pas dispendieux, on parle d’un paiement unique de 14$ à 21$ pour la version pro, mais si on utilise plus qu’un écosystème, c’est quand même dommage d’avoir à débourser plusieurs fois.

Par exemple, une personne qui a un téléphone Android doit débourser 14$ pour Recipe Keeper, mais seulement pour ses appareils Android.

Si cette même personne a un iPad, elle doit repayer 14$ pour avoir la version pro de l’application débloquée sur celui-ci. On est rendu à 28$ en tout.

Envie de l’installer sur l’ordinateur Windows familial? Il en coûtera 21$ de plus pour avoir la version complète débloquée. Le grand total est maintenant de 49$.

Bref, libre à chacun de voir si c’est intéressant de débourser pour avoir l’accès à l’app d’un peu partout ou si la version gratuite est suffisante.