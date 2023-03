Ma cabane à la maison: le temps des sucres qui se déroule en ligne

Près de 50 cabanes à sucre se sont unies pour sauver le temps des sucres et ont créé Ma cabane à la maison, un portail web réunissant tous leurs généreux menus gourmands pour qu’ils soient plus accessibles que jamais en formule pour apporter.

Les repas de cabane à sucre, c’est vraiment rare qu’on rencontre quelqu’un qui n’aime pas ça! Traditionnels ou réinventés, végés, sans porc, il y a tellement d’alternatives!

Au moins une fois par année, c’est la tradition, on se gâte et on se sucre le bec! Pour la garder bien vivante, Ma cabane à la maison a vu le jour.

Aujourd’hui, ce sont 50 cabanes à sucre qui offrent des menus uniques disponibles dans 196 points de cueillette pour régaler l’ensemble du Québec à distance!

L’initiative Ma cabane à la maison regroupe déjà près de 70 cabanes à sucre différentes. Crédit: Labonté de la pomme.

La saison des sucres dans le confort de notre foyer

Le site web Ma cabane à la maison est vraiment super simple à utiliser. Il y a trois manières de faire une commande:

En faisant la commande d’un bon repas et en se rendant directement sur place pour en faire le ramassage.

Par cabane, où on inscrit carrément le nom de notre préférée pour vérifier si un point de cueillette n’est pas trop loin d’où on habite.

Par géolocalisation, où on écrit son code postal et on choisit le point de chute le plus près de la maison. Certains établissements offrent même la livraison directement à notre porte

Ce qui est particulièrement pratique, c’est qu’on peut non seulement utiliser la carte interactive pour parcourir les alentours, mais plusieurs filtres sont également mis à notre disposition pour affiner notre recherche. On peut classer les cabanes à sucre entre autres par :

Gamme de prix;

Sans gluten ou sans porc;

Végétarien ou végétalien;

Gastronomique ou traditionnel;

Cueillette en épicerie, cueillette à la cabane ou livraison à domicile.

Avec autant de choix de cabanes à sucre, impossible de ne pas trouver de quoi se régaler!

Encourager ses préférés et en découvrir d’autres

Comme probablement la grande majorité d’entre vous, j’ai une cabane à sucre préférée, et c’est celle de Labonté de la pomme à Oka.

Elle offre deux types de menus, un traditionnel rehaussé et un gastronomique revisité. Omelette soufflée, jambon à l’érable fumé aux bois de pommier, ketchup aux fruits avec une touche d’érable, soupe à l’oignon spéciale du domaine avec une fine touche de pommes et d’érable, saucisse maison… Ça donne l’eau à la bouche!

En plus, ils proposent plusieurs produits divers comme des produits de la ruche, du verger, et bien entendu, de l’érable.

Je n’ai pas de mots pour vous expliquer à quel point c’est délicieux, tout le monde à qui je l’ai fait goûter est carrément tombé sous le charme de leur nourriture.

Pour vous donner une idée, dans leur cas, ils font la livraison dans 10 points de chute au Québec dont trois sont à Montréal. Ils offrent également l’option de la livraison directement à la maison.

Ma cabane préférée, Labonté de la pomme, offre deux menus revisités carrément décadents.

Honnêtement, nous avons eu un gros coup de cœur pour l’initiative Ma cabane à la maison. L’offre est tellement grande que c’est impossible de ne pas trouver quelque chose à notre goût.

En plus, l’option de cueillette à l’épicerie ou de livraison à la maison est tellement pratique, surtout pour les gens qui n’ont pas de voiture et qui n’ont pas l’occasion de se sucrer le bec tous les ans.

En plus, ça fait une activité unique à faire pendant la semaine de relâche, et quoi de mieux pour clore une semaine mouvementée que de manger un bon repas tous ensemble?

Chacune des cabanes à sucre participantes a son propre calendrier de production, mais pour vous donner une petite idée, la saison se termine habituellement vers la fin avril.