Comment supprimer son compte TikTok et demander la suppression de ses données

Vous vous êtes créé un compte TikTok pour suivre la mouvance et essayer le populaire réseau social de partage de vidéo, mais vous vous êtes tannés et vous souhaitez le supprimer? On vous explique quoi faire pour y arriver correctement, y compris où et comment télécharger une copie de vos données avant leur suppression définitive.

Depuis le début, TikTok est une application qui polarise. Si certains l’adorent, d’autres regrettent carrément de s’être créé un compte et d’avoir nourri leur algorithme.

Puis, depuis que le gouvernement canadien a annoncé que le réseau social TikTok devait être supprimé des appareils qui sont fournis à ses employés, plusieurs citoyens ont pris la décision de ne plus utiliser l’application eux non plus.

On vous explique la marche à suivre pour supprimer votre compte, mais d’abord, où aller pour télécharger une copie de vos données.

Comment télécharger ses données TikTok

Avant même de supprimer TikTok, sachez que c’est possible de télécharger une copie de vos données.

C’est facultatif, mais ça permet à qui le veut bien de garder les informations qui ont été transmises sur votre compte TikTok.

Pour demander nos données, il faut:

Ouvrir TikTok et appuyer sur Profil en bas à droite. En haut, sélectionner Menu, Paramètres et confidentialité, puis Compte. Cliquer sur Télécharger les données, et sur Demander tes données.

La marche à suivre pour télécharger nos données sur l’application TikTok.

Une fois que la demande aura été envoyée, le réseau social va créer un fichier avec nos données qu’on pourra télécharger à partir de l’onglet Télécharger les données.

Par contre, à noter que la préparation du fichier peut prendre jusqu’à 3 jours, donc pas de panique si jamais ça ne se fait pas instantanément.

Comment demander la suppression de ses données TikTok

Après avoir téléchargé une copie de nos données TikTok, on peut procéder à la suppression définitive ou temporaire de notre compte.

À noter que si on ne souhaite quitter TikTok que temporairement, c’est mieux que l’on choisisse l’option de désactivation, puisque tout notre contenu va demeurer stocker sur les serveurs de l’app.

Par contre, si c’est une décision définitive, on choisit l’option de suppression qui, après 30 jours, ne nous donne plus la possibilité de revenir en arrière.

Pour se faire, il faut:

Ouvrir TikTok et appuyer sur Profil en bas à droite. En haut, sélectionner Menu, Paramètres et confidentialité, puis Compte. Cliquer sur Désactiver ou supprimer le compte. Choisir entre Désactiver le compte ou Supprimer le compte définitivement et suivre les instructions à l’écran.

La marche à suivre pour désactiver ou supprimer notre compte TikTok.

Comment contacter un responsable de la protection des données

Ce qui est bien, c’est que si on a n’importe quelle question relative à nos données personnelles, voire des préoccupations en matière de confidentialité, on peut envoyer un courriel spécifique à une juridiction québécoise.

Que ce soit pour poser une question sur l’exercice de nos droits ou encore pour obtenir de l’aide de la part du responsable de la protection des données au sujet d’un problème de confidentialité, c’est possible.

Le formulaire se trouve ICI, dans la section légale du site web du réseau social.

Finalement, pour demander des informations sur nos données, signaler une violation de la vie privée ou poser des questions sur un problème de confidentialité encore plus particulier, on se rend plutôt sur le site externe Zendex.