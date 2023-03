Ce site web gratuit vous informe de l’origine de votre nom de famille en quelques secondes

Curieux d’en apprendre plus sur les origines étymologiques, mais surtout géographiques de votre nom de famille? Découvrez l’outil 100% gratuit et ultrafacile d’utilisation du site web Geneanet, une référence française en la matière. En un clic et à peine plus de secondes, vous pourrez en apprendre plus grâce aux données collaboratives de leurs membres qui se comptent en millions.

Vous savez sans doute l’origine de vos parents et grands-parents, peut-être celle de ceux qui les ont précédés, mais souvent, notre connaissance généalogique est plutôt mince.

Bonne nouvelle, alors que le site web de Geneanet propose de nous en dire plus à ce sujet.

Comment un site web peut-il en savoir plus que nous, qui portons notre nom? Grâce au fascinant monde des données collaboratives.

En gros, la communauté comporte de plus de cinq millions de membres qui acceptent de partager et d’échanger gratuitement de nombreuses informations généalogiques, et la force du nombre en fait définitivement fait un puissant outil.

Un clic, et la réponse est sous nos yeux

Ce qui est vraiment pratique d’utiliser le site web de Geneanet pour en apprendre plus sur notre nom de famille, c’est que ça prend littéralement quelques secondes, et c’est tout à fait gratuit.

Quand on arrive dans la section des origines des noms du site web, on écrit le nôtre dans le moteur, et on lance une recherche comme on le ferait sur Google.

Un aperçu du résultat obtenu quelques secondes après avoir fait une recherche dans Geneanet.

Tout de suite, on a plein d’informations, d’abord sur l’étymologie, puis sur les statistiques géographiques des porteurs du nom présents sur Geneanet.

C’est assez impressionnant de jouer avec la ligne du temps et de voir à quel moment de l’histoire et où sur la carte notre nom a commencé à se populariser.

Comme je le mentionnais, c’est là que la force du nombre est vraiment impressionnante. Juste pour mon nom, 24 5352 personnes dans plus d’une centaine d’arbres généalogiques le portent sur Geneanet.

Puis, si on veut pousser nos recherches plus loin, il y a plein de ressources sur l’origine des noms de famille que l’on peut consulter et qui sont vraiment intéressantes. Il y a entre autres:

Les matronymes;

L’incidence du métier de forgeron;

Phonétique, historique et onomastique;

Les rois, ducs, comptes et évêques marquants, et plus encore.

Si vous doutez de la fiabilité du site, c’est intéressant de noter que Geneanet a été créé en 2003 et est devenu avec le temps une vraie une référence française dans l’univers de la généalogie.

D’ailleurs, vous connaissez sans doute le groupe américain par lequel il a été racheté en 2021, Ancestry, qui est notamment connu pour leurs populaires tests d’ADN.