Cette alternative à Adobe Acrobat à petit prix n’a pourtant rien à lui envier

Lire des PDF, les annoter, les éditer, les crypter, les signer, les compresser, les organiser, remplir des formulaires, combiner des fichiers, avoir du stockage nuagique… Vous pensez peut-être que toutes ces fonctionnalités sont celles d’Adobe Acrobat, mais non, ce sont plutôt celles de UPDF. Il s’agit d’une alternative absolument intéressante, disponible pour ordinateur, téléphone et tablette à seulement une fraction du prix.

Adobe Acrobat est sans doute le logiciel d’édition et de manipulation de documents PDF le plus connu, et c’est vrai qu’il est doté de tout plein de fonctionnalités vraiment super.

Le hic, c’est qu’il est très dispendieux, entre 17$ et 26$ par mois, et n’est donc absolument pas accessible à tous.

L’alternative la plus intéressante, c’est le logiciel UPDF. Non seulement c’est un programme disponible sur toutes les plateformes, mais le nombre de fonctionnalités qu’il offre n’a absolument rien à envier à Adobe.

Au moment d’écrire ces lignes, il est d’ailleurs à 50% de réduction.

Quels sont les avantages à utiliser UPDF

Parmi les principaux avantages à choisir UPDF, il y a d’abord son prix, qui est carrément alléchant, surtout quand on le compare à la compétition.

On a le choix entre un forfait annuel de 39.99€ ou un achat à vie de 59.99€. En dollars canadiens, ça correspond à 58$ pour l’année et 87$ pour la licence à vie.

Un compte premium peut être utilisé sur 2 ordinateurs de bureau et 2 mobiles, donc ça se rentabilise presque dans le temps de le dire.

En plus, la compagnie propose souvent des réductions intéressantes de plusieurs dizaines de %. Il y a d’ailleurs un rabais de 50% qui s’applique si vous utilisez le lien promo juste ici.

Outre la question d’argent, UPDF est très pratique pour ceux qui travaillent sur des plateformes différentes puisqu’il est compatible partout.

L’outil d’édition de UPDF est disponible sur tous les systèmes ce qui le rend particulièrement commode.

La même licence peut être utilisée autant sur Mac que Windows, que sur iOS ou Android. Disons que pour ceux qui n’ont pas le même système au travail qu’à la maison, ça fait la différence.

D’ailleurs, parlant du travail, plusieurs des fonctions de UPDF sont de bons alliés à la productivité:

Modification de l’arrière-plan;

Remplissage de formulaires;

Ajout de mot de passe à un PDF;

Ajout ou modification du filigrane;

Signature des documents et de contrat;

Gestion de PDF de manière numérique;

Modification du texte, de l’image et des liens;

Modification de l’entête et du pied de page;

Convertisseur de PDF au format Microsoft Office, etc.

On peut utiliser UPDF pour remplir des formulaires et pour les signer, un gros plus pour la productivité au travail ou autre.

Puis, certaines fonctionnalités offertes par UPDF leur sont carrément uniques et ne sont pas proposées par Adobe Acrobat. On peut entre autres penser à:

L’ajout de texte enrichi et d’autocollants aux PDF;

L’affichage de PDF sous forme de diaporama;

La conversion de PDF en CSV, BMP, GIF, et plus encore.

Finalement, mention spéciale à la fonction OCR qui nous permet d’identifier facilement le texte dans des images ou des fichiers que l’on a numérisé. Si on veut en faire l’édition ou l’annotation, c’est vraiment efficace.

Avec un outil OCR, c’est tellement facile d’identifier et de modifier du texte, même si celui-ci est dans une image.

Si on compare Adobe Acrobat avec UPDF, l’un des seuls hics, c’est que ces derniers proposent moins de fonctionnalités sur mobile.

Par contre, ils continuent de mettre leur application Android et iOS à jour et prévoient déjà l’ajout de plusieurs fonctionnalités à venir dans un avenir rapproché.

Reste que la prise en charge de l’édition et de la synchronisation des fichiers PDF sur différents appareils et plateformes est vraiment efficace pour le prix, sans parler de l’interface qui est facile à utiliser même pour les débutants.

Au niveau du prix, on peut choisir entre trois types de forfait, un gratuit, et deux qui sont payants.

D’abord, il y a la version gratuite, mais celle-ci nous donne seulement accès à l’outil de lecture et à la conversion de 5 fichiers, dans lesquels un filigrane sera ajouté lors de l’enregistrement du document.

Sinon, il y a deux versions payantes: celle à payer annuellement à 39.99€ ou un achat à vie de 59.99€. En dollars canadiens, on parle de 58$ pour l’année ou 87$ pour la licence à vie.

À noter qu’un compte premium peut être utilisé sur 2 ordinateurs de bureau et 2 mobiles peu importe son système d’exploitation.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.