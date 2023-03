Comment demander une confirmation de lecture ou un accusé de réception d’un courriel

Que vous utilisiez une adresse courriel Outlook ou Gmail, c’est possible de demander une confirmation de lecture ou un accusé de réception du destinataire lors de l’envoi d’un courriel. On vous explique comment faire.

Pour plusieurs raisons, on pourrait vouloir savoir si un courriel qu’on a envoyé a bel et bien été lu ou reçu par le destinataire.

Sur une adresse Gmail, c’est possible de le faire avec un compte géré par une entreprise et sur Outlook, on peut modifier nos réglages pour accéder à cette option. On vous donne la marche à suivre.

Comment savoir si une personne a reçu ou lu notre courriel sur Outlook

Voici comment faire avec un compte Outlook:

Ouvrez votre compte Outlook sur l’ordinateur. Après avoir écrit le courriel, cliquer en haut sur Option. Cocher Demander un accusé de réception pour être averti quand le message a été remis et/ou Cocher Confirmation de la lecture pour être averti quand le message a été ouvert. Envoyer le message comme c’est fait à l’habitude.

La marche à suivre pour demander un accussé de réception sur Outlook web.

Comment savoir si une personne a reçu ou lu notre courriel sur Gmail

Avant d’expliquer comment la confirmation de lecture fonctionne avec Gmail, à noter que la fonctionnalité est uniquement accessible si on utilise un compte Gmail géré par une entreprise ou par un établissement scolaire.

Si on a nous-mêmes créé une adresse courriel sur gmail.com, il se peut fort bien que ça ne soit pas possible.

Voici comment faire avec Gmail:

Ouvrir Gmail un navigateur web. Sélectionner Nouveau message. Rédiger le courriel que l’on veut envoyer. En bas à droite, cliquer sur Autres options, puis Demander une confirmation de lecture. Cliquer sur Envoyer.

De cette façon, on reçoit une notification par courriel incluant l’heure et la date d’ouverture de notre message par le destinataire.

De plus, c’est possible pour nous aussi d’envoyer une confirmation de lecture sur Gmail lorsqu’un expéditeur nous le demande.

Voici comment faire:

Ouvrir Gmail via un navigateur web. En consultant nos courriels, si un expéditeur indique vouloir recevoir une confirmation de lecture, on a deux options: Pour le faire maintenant: sélectionner Envoyer les confirmations Pour le faire plus tard: sélectionner Pas maintenant

Si on ne voit pas ces options, c’est que la confirmation a été envoyée automatiquement lors de l’ouverture du message.