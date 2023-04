Voici comment booster la visibilité et l’engagement de nos tweets

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a publié le code alimentant le fil d’actualité de son réseau social. On sait donc la liste des critères qui permettent de booster nos tweets auprès de nos abonnés et le taux d’engagement. Et non, l’utilisation de hastags (#) n’aide pas nécessairement nos contenus et notre compte!

C’était une promesse d’Elon Musk lorsqu’il a acheté Twitter, soit de rendre le réseau social plus transparent.

Pour se faire, il voulait publier le code de Twitter en open source pour que tout le monde puisse voir et comprendre le fonctionnement de l’algorithme du média social.

C’est officiellement chose faite depuis le 31 mars 2023.

Quoi faire pour booster ses tweets?

En analysant ainsi le code de l’algorithme de Twitter, on en sait maintenant ce qui permet d’améliorer la portée et l’engagement sur nos tweets. Ceci peut notamment faire une énorme différence dans le marketing de notre entreprise et auprès de nos abonnés.

Voici en rafale certaines actions et stratégies qui permettent de booster les tweets:

Un like (boost de x30)

(boost de x30) Un retweet (boost de x20)

(boost de x20) Une réponse à nos tweets (boost de x1)

(boost de x1) L’ajout d’une image ou vidéo (boost de x2)

(boost de x2) Être membre Twitter Blue (boost de 2x à 4x)

(boost de 2x à 4x) Un utilisateur répond à notre tweet (boost de x54)

(boost de x54) Un utilisateur va voir votre profil depuis votre tweet (boost de x24)

(boost de x24) Un utilisateur répond à notre tweet et on lui répond (boost de X150)

(boost de X150) Un utilisateur clique sur notre tweet et reste dans la section réponses pendant plus de 2 minutes (boost de x22)

Les critères qui réduisent la portée de nos tweets

À l’inverse, on retrouve également les critères qui peuvent nuire à ce que nos publications soient vus par nos abonnées et les utilisateurs de Twitter.

Voici quelques critères qui peuvent affecter négativement nos tweets:

Être bloqué

Inventer des mots

Être mis sous silence

Être signalé pour spam

Publier de fausses nouvelles

Publier du contenu offensant

Faire des fautes d’orthographe

Quelqu’un qui se désabonne de notre compte

Inclure plusieurs hashtags dans un même tweet

Tous ces critères permettent à Twitter d’établir un score de crédibilité pour notre profil. Ce score est nommé Tweepcred et c’est d’après ce score que le média social établit la portée de nos tweets.

Il est donc important de se rappeler des critères cités plus hauts si on veut améliorer les chances que nos tweets soient vus par un grand nombre d’utilisateurs du réseau social.