Un fer plat sans fil pour aplatir nos cheveux peu importe où on est

Ce fer plat de qualité qui garde la température constante tout au long de votre mise en plis est super pratique à avoir puisqu’il est sans fil et facile à manipuler.

Cet outil est pour vous mesdames! Où que vous soyez, vous pouvez vous aplatir les cheveux avec ce fer plat, même si vous n’avez pas de prise électrique à proximité.

Il s’agit d’un fer plat sans fil, super pratique pour celles qui sont toujours parties à gauche, à droite et qui doivent s’aplatir les cheveux à n’importe quel moment.

Que vous passiez quelques coups de fer sur le pouce lors d’une journée bien venteuse, que vous voyagiez ou bien que vous partiez pour un séjour sans savoir si vous allez avoir accès à une prise électrique, ce fer répond à tous vos besoins et est là pour garder vos cheveux bien placés, même si vous n’êtes pas à la maison.

Un fer plat sans fil de qualité et facile à manipuler

En plus d’être pratique, comme il n’a pas de fil, le fer plat Aesty assure une bonne qualité pour coiffer nos cheveux sans les endommager.

Sa forme arrondie permet de le manipuler plus facilement et de faire des mouvements plus naturels. Par exemple, si on veut onduler nos cheveux et que l’on doit tourner le fer dans nos mains. Ça peut être parfois difficile à manipuler, mais ce n’est pas le cas ici.

Ayez une belle mise en place en tout temps, même à l’extérieur de la maison.

En plus, il garantit une température constante tout au long de notre mise en plis et peut atteindre une température jusqu’à 425°F. D’ailleurs, la plus-value d’Aesty est cette température égale assurée, comparativement à Dyson, un de ses compétiteurs que l’on connaît bien.

Pour ce qui est de la batterie, elle a une durée d’environ 40 à 45 minutes avant de devoir recharger le fer.

Pour cela, il vient avec un support de recharge sur lequel on dépose le fer après son utilisation, lorsqu’on est à la maison par exemple. Sinon, quand on part à l’extérieur plusieurs jours, on peut simplement apporter avec nous un fil de recharge.

Au CES 2023 à Las Vegas, le fer Aesty a remporté un prix d’innovation.

Pour charger complètement le fer, on doit prévoir environ 1 heure.

Bref, c’est vraiment un outil chauffant pratico-pratique à avoir pour ne plus se soucier du fil qui est souvent un enjeu. On le retrouve en ligne, directement sur le site d’Aesty.

