Quoi faire avec les messages textes de remboursement de la part d’Hydro-Québec

Plusieurs clients d’Hydro-Québec sont victimes de tentatives d’hameçonnage par message texte. Des SMS circulent indiquant que nous avons reçu un remboursement pour nous compenser « suite aux récentes circonstances ». Avec si peu d’information, l’excuse est toujours bonne, et les pirates n’ont même pas besoin de se renouveler, mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas s’en méfier pour autant.

Ça fait plusieurs années qu’Hydro-Québec est victime d’usurpation, alors que des personnes mal intentionnées s’essaient à hameçonner leurs clients en utilisant leur nom.

Bris de service, grosse panne d’électricité après une tempête ou un feu: les pirates n’attendent qu’une catastrophe ou qu’une coupure ne survienne pour tenter de soutirer de l’information aux personnes touchées en leur promettant un remboursement.

Malheureusement, il s’agit toujours de tentative d’hameçonnage puisqu’Hydro-Québec ne dédommage et ne rembourse jamais ses clients via SMS.

Toujours un message de remboursement

Différentes vagues de messages textes circulent depuis des années, et chaque fois qu’un événement ou qu’une panne est assez généralisée, on se doute qu’elle s’apprête à revenir.

Les gens derrière ce courriel cherchent à voler nos informations sur notre compte certainement pour faire un vol d’identité ou pour soutirer nos informations de paiements.

Toutes les fois, on nous informe d’un remboursement quelconque de « la part d’Hydro-Québec ».

À chaque fois qu’une vague de texto frauduleux refait surface, on utilise le même hameçon: le remboursement. Parfois, on ajoute même la mention de « circonstances récentes », mais on demeure vague pour pouvoir piéger le plus de personnes possible.

L’hyperlien sur lequel on nous invite à cliquer est toujours une URL réduite, ce qui fait en sorte qu’on n’a aucun indice du site vers lequel il dirige.

Évidemment, celui-ci aboutit sur un site malveillant, mais avec une bonne suite de protection, le site en question sera bloqué.

Quoi faire si on reçoit un SMS frauduleux d’Hydro-Québec

Comme toujours, il faut faire attention avec ce genre de message texte. On n’a qu’à regarder le numéro de téléphone de l’expéditeur, les liens où l’on souhaite nous rediriger et la façon dont est le message est écrit pour avoir la puce à l’oreille qu’il s’agit d’hameçonnage.

Bref, si on reçoit ce message, on doit simplement le supprimer.

Il existe également un code SMS universel auquel on peut transférer les textos indésirables ou frauduleux afin qu’ils soient examinés.

Pour en savoir plus, je vous invite à lire ma chronique qui explique comment signaler un SMS ou des messages textes frauduleux.

C’est uniquement si on transmet des données personnelles après avoir cliqué sur le lien du message qu’on se met en danger d’être fraudé.

S’il est déjà trop tard et qu’on a entré des informations personnelles, il faut agir rapidement et communiquer avec son institution bancaire.

Finalement, en cas de doute, on peut appeler Hydro-Québec à leur numéro officiel, le 1 (888) 385-7252, et non celui relié aux messages textes que l’on reçoit, pour vérifier si l’information est véridique ou non.