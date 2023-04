Ces vélos électriques à longue autonomie de batterie peuvent tirer 500 livres!

La compagnie Cake propose la gamme de bicyclettes à moteur électrique Work. Ce sont des modèles conçus spécifiquement pour les cyclistes qui doivent travailler et compléter des longues distances en ville ou hors route. Ces vélos peuvent même tirer une remorque avec des charges lourdes grâce à son moteur puissant. Les batteries rechargeables et interchangeables ont des autonomies impressionnantes.

Plein de voitures et des camions électriques sont maintenant sur nos routes. Que cela soit pour la promenade ou pour transporter de la livraison.

Sur les pistes cyclables et les sentiers, les bicyclettes à moteur électrique sont présentes plus que jamais. Ils sont surtout utilisés pour l’aspect récréatif.

La compagnie Cake nous propose des vélos électriques, mais pour les travailleurs professionnels.

Ces vélos électriques exécutent de gros travaux

Les vélos électriques Cake :Work sont conçus exécuter des travaux lourds.

Si on calcule le poids du vélo, de la remorque que l’on peut installer à l’arrière, plus le poids du cycliste, nous sommes à environ 400-500 livres.

À qui ces bicyclettes électriques s’adressent-elles? Elles sont idéales pour les commerçants qui font de la livraison locale.

Les autres types d’entreprises qui nous viennent en tête sont les compagnies de déménagement ou de rénovations qui doivent transporter des outils.

Des batteries rechargeables et interchangeables

Selon le modèle que l’on choisit et notre habitude d’utilisation, les batteries rechargeables ont en moyenne une autonomie d’environ 100 kilomètres.

Ces batteries interchangeables contiennent des prises externes USB pour charger notre ordinateur portable, notre cellulaire ou tablette intelligente Android ou Apple.

Les travailleurs manuels pourront charger une perceuse, une machine à souder et plus encore.

Pour ce qui est de la vitesse, les modèles de base de vélos Cake :Work roule à approximativement 30 kilomètres/heure.

Tandis que les modèles plus performants ont une vitesse d’environ 90 kilomètres/heure.

Les vélos Cake: Work ont des visuels épuré et futuriste.

Cependant, c’est surtout l’autonomie des batteries incroyables et des moteurs puissants qui font en sorte que l’on peut se rendre loin en transportant des charges impressionnantes.

Des accessoires pour différents besoins

Les bicycles Cake :Work sont modulables. Une panoplie d’accessoires supplémentaires est disponible: une remorque, des supports avant, arrière et latéraux, des lumières, des miroirs et plus encore.

Certains modèles sont faits pour les grandes villes. Plus besoin de chercher une place de stationnement et c’est parfait pour éviter le trafic.

Tandis que d’autres ont des styles de cadre, de freins et de pneus différents. Ils sont conçus pour les sentiers, les terrains accidentés et la gravelle.

Quatre modèles de vélos sont disponibles pour différents besoins.

Les prix débutent à 5700$ (US) et ils peuvent monter jusqu’à 14 000$ (US). On s’entend que ce n’est pas donné et il faut trouver des moyens de rentabiliser cet achat.

C’est fascinant de voir l’offre des véhicules électriques de qualité qui se développe pour les travailleurs et les cyclistes. Cake c’est loin d’être du gâteau!

