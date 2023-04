Ma collection de chandails avec des phrases drôles Entendues à la TV

Découvrez la nouvelle collection de t-shirt et de sweat-shirt disponibles sur ma boutique en ligne Boutic.ca, inspirée des phrases cultes entendues à la télévision. Vous pourrez les porter pour rire, pour faire jaser, mais décidément, vous ne passerez pas inaperçu!

Depuis toujours, je suis adepte des « running gags » qui utilisent les phrases entendues dans une émission de télé.

Des phrases un peu fourre-tout qui peuvent s’utiliser hors contexte, et qui deviennent vite des « inside jokes » entre amis.

Des t-shirts et cotons ouatés en ligne

Sur les réseaux sociaux, avec des contacts comme Alex Perron et autres, j’adore repérer des phrases qui ont le potentiel de devenir cultes. C’est d’ailleurs en jasant avec Alex que m’est venu l’idée de la collection.

Pour pousser cette blague jusqu’au bout, on lance sur notre boutique en ligne la collection « Entendu à la TV ». On va pouvoir se procurer des t-shirts et des cotons ouatés avec des phrases qui nous font rire.

Parmi les émissions qui génèrent le plus de phrases vers d’oreille, les Chefs arrivent en première place sur le podium.

J’ai tellement hâte de recevoir mon t-shirt Oui, Chef!

Acheter en ligne le t-shirt Oui, Chef!

Le beurre, c’est la vie!

Du beurre, plus de beurre, c’est bon quand ça goûte le beurre!

Officiellement un clin d’œil au Chef Boulay, mais avouez que comme phrase parfaite pour être utilisée hors contexte dans la vie de tous les jours et surtout et à toutes les sauces… c’est un 10/10!

À partir de maintenant, chaque fois que je vivrai un moment de bonheur je dirais à haute voix: Le beurre, c’est la vie!

Acheter le t-shirt ou coton ouaté Le beurre, c’est la vie!

Ça manque de sel!

Une autre phrase qu’on entend à tout vent dans l’émission et qui peut devenir un hymne à la vie pour inciter les gens à en faire plus, à pimenter la vie, à bouger…

Ça manque de sel! est littéralement un point de vue éditorial que vous pourrez crier haut et fort en arborant cette nouvelle phrase culte de « Entendu à la TV ».

Acheter un t-shirt ou coton ouaté Ça manque de sel!

Encore plus de modèles

Vous retrouverez sur la boutique d’autres modèles de t-shirts, sweat-shirts et sweat à capuche avec des phrases tout aussi amusantes les unes que les autres:

Les Chefs, allez-y!

Respecter le produit.

Ça manque de sauce!

Les Chefs, arrêtez tout!

Ces modèles sont disponibles dans des tailles allant de S à 2 XL et dans différentes couleurs, comme le rouge, le bleu, le gris et le rose.

Acheter un chandail de la collection Entendu à la TV

Des idées?

Si vous avez des idées de phrases entendues à la télé, celles que vous auriez le goût de porter et de répéter hors contexte dans le but d’en faire un running gag, faites-nous parvenir sans hésitation vos suggestions!

Parmi les miennes, on retrouve:

Une p’tite frette, mon Denis? (Km/h)

C’est vendredi, on fait l’amour! (Annie et ses hommes)

C’est trop pour moi… c’est trop pour moi (Les beaux malaises)

La game vient de changer (Les jeunes loups)

Viande à chien (Les belles histoires)

Envoye dans le lit, maudite chanceuse! (La Florida)

Steak, blé d’Inde, patates (La p’tite vie)

Think big, osti! (Elvis Graton)

La guerre, la guerre! C’est pas une raison pour se faire mal! (La guerre des tuques)

Ginette, sacrament! (Lance et compte)

Shit, Lola! (Chambre en ville)

Pasta dental (Elvis Graton)

Manon, pèse su’l piton (Tout le monde en parle)

C’est chaud, c’est chaud, c’est chaud (Piment fort)

Roadrunner! Bip bip! (Un gars, une fille)

Prends ton temps, mais fais ça vite (Fort Boyard)

Cette offre est re-fu-sée! (Le Banquier)

Tu veux-tu que j’pogne les nerfs?! (Occupation Double)

Maman, c’est finiii! (Juste pour rire)

Toutes ces phrases nous ont marquées et ont le potentiel de devenir des expressions de tous les jours, des running gags ou des inside hors contexte.

Vous avez des idées, quelles phrases voulez-vous qu’on imprime sur les prochains vêtements de la collection Entendu à la TV?

Toute la collection et une bonne cause

Le magasin en ligne de vêtements personnalisés Boutic.ca a été lancé pour souligner des citations qui se sont dites dans mon balado La vie est belle.

Plein de phrases qui vous aurez le goût de dire hors contextes!

La livraison est gratuite partout dans le monde et le 2e morceau mode est toujours à 40% de rabais! Un rabais appliqué à la caisse sur le t-shirt, camisole, sweat-shirt et sweat à capuche le plus bas du panier.

Pour chaque item vendu, boutic.ca s’engage à verser l’équivalent du coût d’un repas à l’organisme Les Banques alimentaires du Québec.

