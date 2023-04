Terminé l’inclusion d’un antivirus avec les forfaits internet de Vidéotron, quoi faire?

Vidéotron a envoyé un courriel à tous les clients abonnés à leur service internet pour les aviser qu’à compter du juin 2023, le logiciel antivirus jusqu’ici inclut serait retiré de leur offre de services. Bien que leur application Helix Fi, comprise dans les forfaits internet, soit dotée de fonctionnalités de sécurité avancée, il y a quand même plusieurs précautions à prendre pour s’assurer d’être convenablement protégé. On fait le point là-dessus.

Depuis des lunes, Vidéotron offre un antivirus aux abonnés de leur service internet, mais puisque la borne Helix donne une certaine forme de protection, le fournisseur a décidé de cesser d’en offrir plus.

C’est bien beau tout ça, mais ça ne règle malheureusement pas tous les problèmes que l’on peut rencontrer sur le web et qui sont évités par un antivirus de qualité.

On vous explique ce que ça implique pour vous si vous profitiez de Bitdefender qui vous était offert gratuitement, et quoi faire pour continuer d’être bien protégé pour la suite.

Fin de l’antivirus fourni, qu’est-ce que ça implique?

Vous me voyez sûrement venir, mais en tout temps, il faut protéger nos machines. Que ce soit notre ordinateur, notre tablette ou notre cellulaire, ce ne sont pas les menaces qui manquent.

Bien que ça ne fasse plus partie de l’offre commerciale de Vidéotron, il faut impérativement protéger tous nos appareils.

Vidéotron propose déjà une option appelée Sécurité avancée. Celle-ci est comprise dans tous les forfaits Helix Internet et peut être activée à partir de l’appli Helix Fi.

Elle s’attaque grosso modo à cinq types de menaces:

Activité suspecte, si un appareil s’écarte de son comportement normal.

Visite d’un site suspect, si on consulte un site potentiellement dangereux.

Attaque ciblée du réseau, si un appareil de notre réseau a été compromis et infecté.

Accès non autorisé, si un appareil externe tente d’accéder aux appareils connectés au réseau.

Réputation d’adresse IP, si un appareil externe malveillant essaie d’accéder aux appareils connectés au réseau.

Sans dire qu’il ne s’agit pas d’une protection très intéressante, aujourd’hui, il y a tellement de pièges et de façon de se faire prendre que ça ne suffit pas nécessairement.

Déjà, choisir un antivirus réputé, c’est s’assurer que sa base de données est constamment mise à jour. Bref, dès qu’une nouvelle menace voit le jour, c’est l’antivirus qui va nous protéger.

Puis, puisqu’on est plus mobile que jamais avec nos appareils, il nous faut une protection qui va nous suivre partout où on va se connecter.

L’option Sécurité avancée de Vidéotron a beau être pratique pour quand on est branché à la maison, dès qu’on sort, on perd tout de suite les avantages, d’où l’importance d’avoir un abonnement à un service à part, complètement dédié à la sécurité en ligne.

Quoi faire pour se protéger

En fait, c’est presque une bonne nouvelle pour les clients de Vidéotron, parce que la compétition est tellement féroce dans le marché des antivirus que les compagnies ne peuvent pas s’empêcher de nous faire des offres absolument alléchantes qui couvrent tous nos appareils.

Cependant, je ne vous suggère pas de magasiner en fonction du prix, mais plutôt en fonction d’obtenir la meilleure solution de protection possible.

Ça tombe bien, parce que vous pouvez retrouver sur mon site web notre chronique culte où vous retrouvez toutes nos suggestions des meilleurs antivirus et suites de protection pour ordinateur.

On a aussi une chronique équivalente pour tout ce qui est appareils mobiles, incluant des antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS d’Apple.

Vous allez voir, certaines offres sont hybrides, c’est-à-dire qu’elles fournissent une protection pour les deux types d’appareils.