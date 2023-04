Promenez votre enfant sans effort avec cette poussette automatique

La compagnie Glüxkind propose une poussette intelligente pour enfants, Ella. Elle est sécuritaire, modulable et confortable. Les roues motrices sont alimentées par un moteur à batterie rechargeable. Aussitôt qu’un bébé est installé dans le landau, le système d’intelligence artificielle s’enclenche. Durant une marche, des capteurs peuvent contrôler la poussette, sans être obligé de la toucher.

Pour les parents qui ont des enfants d’âge différent, ce n’est pas toujours simple de se promener en poussette. Le bébé dans nos bras, l’autre enfant marche à côté. Il faut également penser à déplacer le landau en étant le plus sécuritaire pour éviter les accidents.

La compagnie Glüxkind propose une poussette intelligente pour les bébés et les enfants.

C’est pour les papas qui veulent continuer de regarder leur iPhone pendant qu’il se promène avec leurs petits.

Une poussette pour enfants avec IA

La poussette de Glüxkind Ella pour les bébés et les enfants est équipée d’une intelligence artificielle.

Elle est munie de capteurs à 360 degrés qui scannent l’environnement ; comme les voitures, les bicyclettes et les obstacles.

Lorsqu’elle détecte un objet, la poussette Ella nous alerte afin d’offrir plus de sécurité et d’avoir une tranquillité d’esprit pour notre famille.

Elle peut même détecter quand nous n’avons plus les mains sur la poignée.

Avec l’IA, il est possible d’utiliser le mode Main-Libre. Dans quelles situations?

Nous pourrions prendre notre enfant dans nos bras, pendant que la poussette continue de rouler de façon autonome.

Dans une côte, les roues motrices de la poussette Ella augmentent de vitesse pour assister le parent afin d’économiser de l’énergie.

En dénivellation, les roues seront en résistance pour la ralentir; jusqu’à complètement freiner, si l’intelligence artificielle juge que c’est nécessaire.

Ella est équipée d’un frein qui bloque et empêche complètement la poussette d’avancer. Le même principe qu’un frein à main sur une voiture.

Comment la poussette avance-t-elle ?

La Glüxkind Ella roule grâce à ses roues motrices avec un moteur électrique alimenté à batterie rechargeable.

L’autonomie de sa batterie est de 8 heures. C’est amplement pour une grande promenade avec la famille.

Une fonctionnalité de la poussette est de la transformer en berceuse. Cette fonction imite les mouvements naturels durant une promenade.

Ce qui permettra à l’enfant d’être dans un sommeil plus profond.

Une autre option pour améliorer la sieste du petit, c’est d’avoir des bruits blancs dans les haut-parleurs intégrés du carrosse.

Une application avec plusieurs fonctions

L’application Glüxkind compatible avec les cellulaires et tablettes Android et Apple a une fonction pour retrouver sa poussette par GPS.

C’est utile, lorsque ce n’est pas nous qui faisons la marche, mais nous voulons nous assurer que tout est correct.

L’app nous fournit même la distance et le trajet parcouru. Nous pouvons sélectionner des objectifs pour améliorer nos séances.

Une poussette à banc modulable

Le banc inclus avec la poussette est confortable et il est conçu pour plusieurs types de température.

Afin d’utiliser la Ella durant plusieurs années, son banc est modulable. Si nécessaire, il est possible d’acheter d’autres sièges pour s’adapter à l’âge de l’enfant. Qu’il soit bébé ou tout-petit.

Pour se procurer cette poussette intelligente, il faudra mettre la main dans notre poche.

Son prix est de 4000$. Ce n’est pas donner, mais si ça peut offrir plus de sécurité et économiser de l’énergie et avoir plus d’assistance pour les parents.

Pour faire une réservation, voici le lien!