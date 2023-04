Créez du contenu de qualité en un rien de temps avec cette app québécoise

Développée par un québécois avec ChatGPT, l’application mobile Orthobot est compatible avec Android et iOS. Son objectif est d’aider les gens dyslexiques et ceux qui ont de la difficulté à s’exprimer. Orthobot offre de l’assistance pour améliorer son vocabulaire et son orthographe sur les réseaux sociaux et pour rédiger des courriels professionnels.

Lorsqu’on navigue sur internet, les réseaux sociaux et les courriels sont des incontournables. Que ça soit Facebook et Instagram, Outlook.com, Hotmail.com, etc.

Quand on communique avec les autres utilisateurs, il est important d’avoir une bonne syntaxe et une qualité d’orthographe afin d’être plus efficace et pris davantage au sérieux.

C’est moins évident pour les personnes dyslexiques et ceux qui ont de la difficulté à s’exprimer.

Orthobot corrige, reformule et traduit nos textes

L’application Orthobot, développée par le québécois Jason Simard-Duperré, est disponible pour cellulaires et tablettes Android et iOS.

L’app est pratique pour corriger nos textes et elle a la capacité de nous expliquer nos erreurs.

Orthobot nous aide à augmenter le niveau de notre orthographe et offre des suggestions pour améliorer le style ainsi que la clarté de nos messages.

Elle sert à mieux structurer ses phrases et ses statuts pour les publier sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Si nécessaire, elle peut aussi nous assister pour construire un courriel afin qu’il soit plus professionnel.

Pour utiliser Orthobot, il suffit de choisir la fonction désirée, saisir son texte et appuyer, confirmer pour traiter le message.

Pour les hashtags Instagram, l’app aide les personnes en manque d’inspiration en créant une liste de mots clés.

L’app a aussi une option de traduction pour trois langues différentes:

Français

Anglais

Espagnol

Bientôt une version web d’Orthobot

Pour le moment, l’application québécoise développée avec la plateforme ChatGPT est seulement disponible en version mobile sur Android et iOS.

Orthobot est très simple d’utilisation et aidera plusieurs personnes à améliorer leurs textes de rédaction, statuts ou courriels personnels ou professionnels.

L’application est gratuite avec un nombre limite de corrections.

Pour l’utiliser de façon illimitée, l’abonnement Premium est disponible au coût de 4$ par mois ou 45$ par année.

Une autre alternative c’est Antidote, qui est une solution complète d’accompagnement à la rédaction avec plein de dictionnaires et un assistant web pour Mac, Pc et Linux.

Découvez les nouvelles fonctionnalités du logiciel de correction Antidote 11

Télécharger Orthobot Apple

Télécharger Orthobot Android