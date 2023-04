Ces fonctions cachées rendent notre téléphone Android 2x plus vite

Trois fonctionnalités cachées dans les paramètres des téléphones et tablettes Android permettent de faire tourner les animations deux fois rapidement. Ouvrir une application, le centre de contrôle ou passer d’une application à une autre devient beaucoup plus fluide. On explique comment faire à travers les options pour les développeurs.

L’un des avantages des téléphones Android sur les iPhone c’est qu’on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu’on peut faire avec notre appareil.

Contrairement à Apple qui cherche à contrôler l’expérience, Android nous laisse pleinement paramétrer le tout.

On s’en aperçoit surtout lorsqu’on entre dans les options pour les développeurs de notre appareil Android. Une tonne de fonctionnalités cachées s’y trouvent.

Trois d’entre elles nous permettent d’augmenter la vitesse des animations de notre téléphone ce qui donne l’impression que notre appareil est bien plus rapide et fluide.

Comment activer les options pour les développeurs sur Android?

Les options de développeurs sur un appareil Android sont elles-mêmes cachées. Il faut exécuter une action spéciale pour le débloquer.

Pour débloquer les options pour les développeurs sur son appareil Android, il faut:

Ouvrir les Paramètres Défiler tout en bas Appuyer sur: À propos du téléphone Défiler à nouveau tout en bas Appuyer 7 fois sur: Numéro de version Entrer le NIP de son téléphone

Voici comment débloquer les options de développeurs sur son appareil Android.

Comment rendre son téléphone Android 2x plus vite?

Une fois les options pour les développeurs activées, celles-ci se trouvent dans le bas de l’onglet: Système dans les Paramètres.

Quand on s’y rend, on retrouve une panoplie de nouveaux paramétrages et fonctionnalités.

Pour rendre son téléphone plus rapide, on va chercher ses trois options (elles sont une après l’autre):

Échelle animations fenêtres

Éch. d’animations des transitions

Échelle durée des animations

On va ensuite appuyer sur chacune d’entre elles et choisir l’option: 0.5x. Par défaut, le chiffre est à 1 et en réduisant à 0.5x on va rendre les animations deux plus rapides.

Ainsi chaque fois qu’on va ouvrir une application, défiler d’une application à l’autre, revenir en arrière dans une application ou ouvrir le centre de contrôle par exemple, le tout va s’exécuter plus rapidement et de façon plus fluide.

Il est important de noter cependant que cela a pour effet de gruger un peu plus de la batterie de notre téléphone.

Voici les fonctions à activer pour rendre notre téléphone Android deux fois plus rapide.