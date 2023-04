Voici la montre intelligente ultime pour les amoureux d’aventure en plein air

La compagnie Garmin propose la montre intelligente idéale pour les amateurs d’excursion en plein air, la Marq Adventurer 2. Elle contient un GPS intégré, qui est pratique pour éviter de se perdre lors de randonnée dans le bois ou durant nos activités sportives. Ce gadget intelligent peut aussi surveiller notre fréquence cardiaque, nos habitudes de sommeil, notre niveau de stress, contient un entraineur et plus encore.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Les modèles de montres intelligentes sont nombreux. Il y en a pour répondre aux besoins et aux activités de chaque style d’utilisateurs.

La compagnie Garmin, reconnue pour ses GPS et ses montres intelligentes, nous propose le modèle ultime pour les amateurs de randonnée et de sports en plein air!

La Garmin Marq Adventurer 2 contient un GPS

La Garmin Marq Adventurer 2 est la montre parfaite pour les fanatiques de plein air. Puisqu’elle contient un système de repérage par géolocalisation.

L’avantage d’avoir un GPS directement dans notre montre, c’est qu’il est impossible de se perdre durant une excursion en forêt ou sur des terrains inconnus durant nos activités à l’extérieur.

Si nous sommes perdus dans le bois, nous pouvons activer une fonction qui nous guide pour nous ramener vers le point de départ.

Une montre intelligente à tout faire!

Clairement, la Marq Adventurer 2 est conçue pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l’extérieur.

Elle peut surveiller nos points vitaux durant nos activités physiques. Comme notre pression artérielle, notre taux d’oxygène dans le sang et plus encore. La montre peut même nous aider afin d’avoir un sommeil plus récupérateur.

La Marq Adventurer 2 a des fonctions pour un nombre impressionnant d’activités: la randonnée, l’escalade, la course, le ski, la planche à neige, le vélo, le golf, le surf, l’aviron, la natation et plus encore.

La Marq Adventurer 2 contient même un entraineur intégré qui nous donne des conseils en s’adaptant à nos habitudes d’activités physiques.

L’autonomie de batterie dure combien de temps?

Si la montre s’appelle Marq Adventurer 2, ce n’est pas pour rien. C’est parce qu’elle est vraiment faite pour durer longtemps en plein air.

L’autonomie de la batterie est de plus de 30 jours. Elle est rechargeable avec le chargeur à clip de Garmin, qui est inclus dans la boîte.

Une montre intelligente solide et luxueuse

La Marq Adventurer 2 combine une montre luxueuse avec un bracelet en cuir italien. Un bracelet en caoutchouc est aussi inclus.

Afin d’avoir une protection accrue, le cadre de la montre est fait en titanium donc il est hyper résistant.

Il reste que c’est un gadget intelligent très onéreux. On parle d’environ 2800$.

Cependant, c’est l’une des montres intelligentes idéales pour les amateurs de plein air et d’activités physiques.

Pour acheter la montre intelligente Garmin Marq Adventurer 2

En avoir plus sur la montre intelligente Garmin Marq Adventurer 2