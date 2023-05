Une application pour enfin comprendre les panneaux de stationnement

Une intelligence artificielle sur votre téléphone peut vous aider à savoir si, oui ou non, votre place de stationnement est bien valide. Développée à Montréal par Ateliers Underlaps, l’application Parky.AI analyse pour vous les panneaux de stationnement.

En prenant simplement une photo des panneaux à analyser, l’IA analyse le texte de l’enseigne afin de vous indiquer si le stationnement est valide. Parky.AI explique aussi à ses usagers les raisons de son verdict.

Il est annoncé que l’application a un taux de réussite de 83% et 74% en cas de panneaux multiples. Comme les intelligences artificielles apprennent avec le temps, les développeurs estiment que ce taux s’améliorera au fur et à mesure que les utilisateurs signaleront les problèmes. Jusqu’à maintenant, Parky.AI annonce avoir lu plus de 827 panneaux de stationnement. L’application a été mise en ligne mercredi.

Aucun compte n’est nécessaire pour utiliser l’application et il n’est pas nécessaire de lui fournir sa localisation. Parky.AI est actuellement gratuit sur les téléphones d’Apple. Aucune version Android n’existe pour l’instant.