Comment optimiser et augmenter la vitesse internet de votre réseau Wi-Fi à la maison

Pour que le débit de notre réseau internet sans fil soit rapide, fiable et optimal et qu’il fasse fonctionner tous nos appareils connectés au Wi-Fi efficacement tout en ayant une vitesse de téléchargement rapide, plusieurs choses sont à considérer. Qu’on ait un ordinateur qui roule sur Windows 10, un Mac, un iPad ou des objets domotiques, le choix du routeur, son emplacement, les prolongateurs à ajouter, et plus encore. On a démêlé tout ça pour vous.

Un ordinateur, une tablette, des téléphones intelligents, une console de jeux, une télé… de nos jours, cette liste d’appareils qui sont connectés au réseau sans fil domestique, c’est la base.

Avec la montée en popularité des appareils de domotique, les foyers sont aussi souvent dotés d’une imprimante, d’assistants vocaux, de caméras de sécurité et de systèmes de diffusion en continu comme Chromecast ou Apple TV.

Évidemment, tout ça fait en sorte que notre réseau est plus sollicité que jamais, voire trop en demande pour que l’on profite de la vitesse de connexion pour laquelle on paye.

Voici donc quelques conseils pour améliorer la situation et optimiser votre réseau Wi-Fi domestique pour qu’il puisse atteindre son plein potentiel.

De nos jours, notre réseau sans fil domestique est connecté à plus d’appareils que jamais.

Quel est le bon débit montant et descendant?

Le débit internet, c’est la quantité de données qui transite par notre ordinateur en un temps donné.

En sachant ça, on considère que grosso modo qu’un débit descendant de 100Mb/s et un débit montant de 50Mb/s sont des valeurs relativement satisfaisantes.

À noter que le débit descendant correspond à la vitesse à laquelle les données qui viennent d’internet arrivent sur notre ordinateur. Le débit montant représente quant à lui la vitesse à laquelle les données sont transmises de votre ordinateur à internet.

Pour vous donner une idée, on peut lire sur le site web du CRTC que 90 % des foyers et des entreprises du pays profitent de vitesses de connexion d’au moins 50 Mbits/s montant et d’au moins 10 Mbits/s en descendant.

Souvent, les opérateurs proposent un certain débit, mais il faut faire attention puisque celui-ci peut être hors de leur contrôle et dépendre des installations autour de chez nous.

Connexion filaire VS connexion sans fil

D’abord, il est important de mentionner qu’une connexion sans fil sera toujours moins rapide qu’un réseau filaire. La vitesse de transfert n’est pas la même et les bons vieux ports Ethernet sont plus performants qu’une carte Wi-Fi intégrée à un appareil.

Même si l’on veut parler d’optimisation du réseau sans fil, impossible d’ignorer le fait que les appareils connectés au réseau au moyen d’un câble seront mieux servis que ceux qui le sont grâce au Wi-Fi.

Effectivement, ça peut être pertinent d’utiliser cette méthode pour les appareils principalement utilisés pour les téléchargements, comme l’ordinateur de bureau familial ou la console de jeu.

Pour que ce soit possible, il faut réfléchir à l’emplacement du modem. On doit le percevoir comme la porte d’entrée d’internet dans la maison, celle qui nous permet de recevoir le signal de notre fournisseur de service pour le distribuer à nos appareils.

Comment choisir l’emplacement du modem et/ou du routeur

Aujourd’hui, de plus en plus de modèles de modem sont compatibles avec la technologie sans fil et on peut y connecter des appareils avec ou sans câble.

Bien qu’un peu plus rare, certains modems plus anciens n’offrent pas de connectivité sans fil. Dans ce cas, on doit y connecter un routeur sans fil qui se chargera de distribuer le signal aux appareils en mode Wi-Fi.

C’est important de bien choisir l’emplacement de ses appareils dans la maison parce qu’en mode sans fil, plus l’appareil est éloigné du routeur et plus long est le délai avant que les paquets de données soient transférés, c’est logique!

C’est primordial d’avoir un bon routeur, mais aussi de le placer à un endroit stratégique.

Comment choisir le routeur optimal

Le routeur utilisé peut avoir une incidence sur la vitesse de la connexion. Par exemple, si l’on paye pour une connexion de 100 Mb/s et que votre routeur n’offre qu’un débit de 54 Mb/s, on ne profite jamais de la vitesse pour laquelle on paye.

Avec un routeur au débit supérieur, les transferts s’effectuent plus rapidement.

Pour être en mesure d’y connecter tous vos appareils, privilégiez les routeurs tribandes qui possèdent une bande 2,4 GHz et deux de 5 GHz.

En gros, la bande 5 GHz est plus récente et est deux fois plus rapide et plus stable que la bande 2.4 GHz. Par contre, sa portée plus courte et traverse moins bien les obstacles physiques.

Ensemble, ça permet de réduire la congestion du réseau puisque les périphériques qui nécessitent une connexion 5 GHz, comme de la diffusion en continu en HD ou en 4K, les jeux en ligne, etc. auront une meilleure stabilité.

Attardez-vous également à la norme utilisée, et choisissez la plus récente si vous avez un nombre élevé d’appareils connectés au réseau. Vous trouverez cette info sur le routeur, la norme est représentée par une lettre affichée après une série de chiffres.

L’évolution la plus récente, c’est le Wi-Fi 6, qui correspond à la norme 802.11ax. En gros, ça représente un débit 40% plus rapide que celui du Wi-Fi 5, correspondant à la norme 802.11ac.

Théoriquement, le Wi-Fi 6 est capable d’une vitesse de débit maximale de 9,6 Gb/s, contre 3,5 Gb/s pour le 5 et 600 Mb/s en ce qui concerne le Wi-Fi 4.

Si vous choisissez un routeur compatible Wi-Fi 4 ou 5, celui-ci ne pourra communiquer qu’avec un certain nombre d’appareils à la fois. Ce n’est pas un défaut en soi, seulement plus vous avez d’appareils gourmands en bande passante, plus votre réseau fonctionnera lentement avec des normes plus anciennes.

Là où le Wi-Fi 6 fait la différence, c’est par exemple si vous avez une grosse famille techno où tous les membres se partagent la même connexion en même temps pour l’école en ligne, l’utilisation des diverses plateformes de diffusion de contenu comme Netflix, Disney+, YouTube et Spotify, jouer aux jeux vidéo en ligne, faire fonctionner les gadgets de domotique pour la maison intelligente, etc.

Un prolongateur de réseau peut être particulièrement utile pour les zones où internet n’est pas optimal.

Installer des prolongateurs ou des points d’accès Wi-Fi

Si des problèmes de débit lent et/ou de connexion interrompue surviennent sur le réseau avec les appareils qui sont éloignés du routeur, vous avez 2 options pour les régler.

La première consiste à utiliser un prolongateur de signal sans fil. Il s’agit d’un appareil que l’on branche à une prise électrique et qui se charge de relayer le signal provenant d’un routeur éloigné.

Même s’il peut en résulter une légère perte de vitesse, ça demeure pas mal mieux que de ne pas avoir de signal du tout!

L’autre option c’est d’utiliser un point d’accès, un appareil auquel on doit connecter un câble Ethernet depuis un modem.

Comme ce câble doit aussi être connecté à un modem ou un routeur, ce n’est parfois pas possible d’utiliser cette option, même si elle est plus efficace au niveau de la vitesse des transferts.

Cependant, considérant que la technologie derrière les routeurs s’est grandement améliorée dans les dernières années, c’est une solution utile surtout pour ceux qui désirent améliorer le réseau de leur entreprise ou d’un grand bâtiment.

Il existe des applications pour connaître la vitesse réelle de notre réseau.

Les différences entre un hub, une « switch » et un routeur

On connait maintenant mieux le routeur. Examinons à présent deux autres appareils qu’on a tendance à confondre avec ce dernier: le hub et la « switch ».

Le hub, ou concentrateur, multiplie simplement les extensions à la connexion Internet courante lorsqu’on désire ajouter un nombre limité d’utilisateurs et leurs appareils en créant un réseau local Ethernet.

On partage donc la connexion à partir d’un ordinateur. Il est possible de se munir d’un concentrateur qui amplifiera le signal et en régularisera la qualité.

La « switch », ou commutateur, permet de partager et de gérer la connexion Internet de manière calibrée entre les différents ordinateurs qui y sont rattachés.

On pourra, avec ce procédé, utiliser simultanément plusieurs composantes du réseau sans occasionner de conflits ou de ralentissement. Il agit comme un concentrateur intelligent et est plus sécuritaire.

Pourquoi le débit internet est faible?

Si vous trouvez que votre réseau internet sans fil est parfois lent, voire s’il coupe occasionnellement sans raison apparente, ça peut dû à plusieurs facteurs.

La distance entre nos appareil et le routeur peut affecter la qualité du signal. Plusieurs personnes de la maison qui s’y connectent tous en même temps peut aussi saturer la bande passante.

Sinon, le classique, c’est à cause des interférences. Je vous invite à consulter ma chronique qui vous aide à découvrir quelles sources d’interférence nuisent à la performance de votre réseau sans fil.

Celle-ci risque de vous aider à rapidement mettre le doigt sur le bobo.

D’autres trucs et astuces pour un réseau plus performant

1. Déconnectez les appareils configurés du réseau si vous n’utilisez pas les fonctions qui nécessitent internet, que ce soit les téléphones intelligents, tablettes ou consoles de jeux portatives.

2. Sécurisez votre réseau avec un mot de passe fort pour éviter que des voisins s’y connectent.

3. Testez votre vitesse de connexion avec un outil comme l’application mobile gratuite SpeedTest pour iOS et Android pour connaître la vitesse réelle de votre réseau.

4. Paramétrez vos appareils sur le meilleur canal de votre routeur avec un outil gratuit comme Wi-Fi Analyser pour iOS et Android qui s’occupe de trouver celui qui est optimal pour vos équipements, en fonction de l’utilisation des canaux dans votre environnement.

En appliquant ces quelques conseils, vous gagnerez certainement en vitesse de transfert et profiterez d’un réseau plus performant!

