Comment changer le mot de passe de son compte Facebook

Vous vous être rendu compte que votre mot de passe Facebook était trop facile et vous voulez le changer pour en mettre un qui est fort et complexe? Si vous ne trouvez pas où aller pour faire le changement de votre mot de passe Facebook, on vous explique où aller sur l’application mobile pour iPhone et iPad, pour téléphones Android ainsi que sur ordinateur. Finalement, on vous donne des petits trucs pour ne jamais l’oublier, ainsi que la marche à suivre si jamais ça arrivait.

Certains sont sur Facebook depuis tellement longtemps qu’ils ont accumulé une importante pile de souvenirs qui ferait très mal de perdre.

Trop souvent, je lis des témoignages sur ma page Facebook où vous me racontez vous être fait voler votre compte par un pirate, et il n’y a malheureusement pas grand-chose à faire.

En plus d’activer l’authentification à double facteur pour protéger son compte Facebook, le meilleur moyen de prévenir un vol, c’est d’abord et avant tout d’avoir un mot de passe fort et le plus long possible qu’on n’utilise nulle part ailleurs.

Avec Facebook qui change souvent d’interface, encore faut-il savoir où se rendre dans les paramètres pour changer notre mot de passe. On vous explique où aller.

Comment changer son mot de passe Facebook via un iPhone ou un iPad

Sur un iPhone, il faut:

Ouvrir l’application Facebook et cliquer sur sa photo de profil dans le coin inférieur droit. Sélectionner En voir plus dans l’Espace Comptes. Sous Paramètres du compte, choisir Mot de passe et sécurité. Sous Connexion et récupération, cliquer sur Changer de mot de passe.

La marche à suivre pour changer son mot de passe depuis l’app Facebook pour iOS.

Sur un iPad, il faut:

Ouvrir l’application Facebook et cliquer sur la flèche à côté de son nom dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres, puis sous Sécurité et connexion. Sous Connexion, choisir Changer le mot de passe.

La marche à suivre pour changer son mot de passe depuis l’app Facebook pour iPadOS.

Comment changer son mot de passe Facebook via un appareil Android

Ouvrir l’application Facebook et cliquer sur sa photo de profil dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres et confidentialité, puis Paramètres. Sélectionner En voir plus dans l’Espace Comptes. Sous Paramètres du compte, choisir Mot de passe et sécurité. Sous Connexion et récupération, cliquer sur Changer de mot de passe.

La marche à suivre pour changer son mot de passe depuis l’app Facebook pour Android

Comment changer son mot de passe Facebook depuis un ordinateur

Connecté sur Facebook, cliquer sur sa photo de profil dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres et confidentialité, puis Paramètres. Sous Paramètres du compte, choisir Mot de passe et sécurité. Sous Connexion et récupération, cliquer sur Changer de mot de passe.

La marche à suivre pour changer son mot de passe depuis le site de Facebook sur ordinateur.

Quoi faire pour ne pas oublier son mot de passe Facebook

Comme je l’ai mentionné en début de chronique, l’idéal pour ne pas que notre compte Facebook ne tombe entre de mauvaises mains, c’est d’avoir un mot de passe fort.

Idéalement, on veut qu’il soit le plus long possible, environ une quarantaine de caractères, et qu’il soit unique, c’est-à-dire qu’on ne l’utilise nulle part ailleurs,

J’entends déjà certains d’entre vous me dire que « c’est bien beau de créer un code difficile, mais il faut toujours bien en mettre un dont on va se rappeler! »

Pas tout à fait. L’idéal, c’est d’utiliser un gestionnaire de mot de passe pour le faire. Non seulement le gestionnaire va créer des mots de passe forts et aléatoires, mais en plus, il s’occupe de le stocker dans un coffre-fort.

Au moment de nous connecter à notre compte Facebook, on n’a qu’à être connecté à notre gestionnaire de mot de passe, et c’est lui qui va s’occuper de l’inscrire à notre place.

Retrouvez nos comparatifs et suggestions des meilleurs gestionnaires de mot de passe et assurez-vous d’en choisir un pour éviter de compromettre vos comptes importants.

Comment retrouver un mot de passe Facebook oublié

Si le mal est fait et que vous n’avez pas enregistré votre mot de passe Facebook dans un gestionnaire et que vous ne vous en souvenez plus, il faut passer par la page Retrouvez votre compte.

L’information qui nous est demandée, c’est d’inscrire notre adresse e-mail ou notre numéro de mobile pour rechercher notre compte.

C’est la raison pour laquelle on doit toujours mettre nos informations de contact à jour dans les paramètres de notre compte.

J’explique d’ailleurs comment modifier son adresse courriel principale sur son compte Facebook ainsi que comment ajouter ou mettre à jour son numéro de téléphone pour ne jamais être dans de beaux draps.