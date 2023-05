Incarner Nicolas Cage sera possible dans ce jeu vidéo montréalais

Le célèbre acteur américain Nicolas Cage deviendra un personnage du jeu vidéo Dead by Daylight, développé par le studio montréalais Behaviour Interactif. Il faudra attendre le 5 juillet prochain pour voir Nicolas Cage passer du grand écran à la console.

Dead by Daylight est un jeu vidéo mélangeant horreur et action qui connaît un grand succès depuis sa sortie en 2016. Se jouant en ligne, le jeu met en scène un tueur qui traque quatre survivants et cherche à les tuer. Les joueurs sont donc en compétition, les uns pour survivre, le dernier pour traquer ses adversaires.

Dans ce monde fictionnel, le personnage de Nicolas Cage fera face à un terrifiant ennemi. «Alors qu’il joue le rôle de sa vie sur le plateau de tournage, son interprétation convoque l’Entité, un être malveillant au pouvoir inimaginable», annonce Behaviour Interactif. De plus, Nicolas Cage – du moins la version sur écran – sera plongé dans un monde de brouillard.

Il ne s’agit pas du premier personnage connu à intégrer Dead by Daylight. En 2019, des personnages et le monstre de la série Stranger Things avaient été ajoutés au jeu. Ainsi, chaque nouvelle extension payante du jeu met en scène un nouveau tueur et de nouveaux survivants. Dès juillet, les joueurs pourront donc interpréter Nicolas Cage, et essayer de survivre, ou interpréter l’Entité, et ainsi poursuivre Nicolas Cage.