Google va supprimer automatiquement les comptes inactifs

Vous avez des comptes Gmail, Photos et Drive, YouTube ou Workplace? Les gestionnaires de chez Google ont annoncé qu’ils commenceront à supprimer les comptes qui sont inactifs depuis 2 ans et plus. La suppression commencera graduellement à partir de décembre 2023. Est-ce que votre compte est concerné? Est-il simplement désactivé ou inactif? On vous explique.

Google a annoncé une nouvelle politique et commencera à procéder à la suppression des comptes inactifs de 2 ans et plus à partir de décembre 2023.

C’est ce qu’on apprend le géant de l’internet dans un billet de bloq publié par Google.

La firme de Mountain View entend ainsi implanter de nouvelles règles et procéder à un ménage en cas d’inactivité prolongé.

Il est important de noter que ceci touche uniquement les comptes personnels. Les comptes d’organisations et les comptes professionnels ne sont pas touchés.

Pourquoi Google décide de supprimer les comptes inactifs ?

Pourquoi les comptes personnels inactifs depuis 24 mois et plus et qui sont liés à l’un des services Google comme une adresse électronique Gmail, Photos, Drive, Google docs, YouTube, Google Workspace, etc inactifs depuis 24 mois et plus seront supprimés?

Parce que Google considère que les comptes des utilisateurs, qui n’ont pas accédé à ceux-ci depuis plus 2 ans, sont plus à risque d’être piraté.

Selon l’équipe de Google, les comptes inactifs ont 10 fois plus de risque de ne pas avoir ajouté l’authentification à double facteur.

On se souvint que la double authentification est le principe de recevoir un code supplémentaire pour accéder à son compte Google après avoir inscrit son mot de passe.

C’est sans compter que ces comptes inactifs ont peut-être toujours des mots de passe faibles qui nécessiteraient une mise à jour en soi.

Les pirates informatiques ont donc de plus grandes chances de piratés ces comptes à al sécurité faible et de compromettre la sécurité de nombreux autres comptes.

Que ce soit en envoyant des courriels malveillants avec un fameux compte Gmail, en infectant des Google Drive partagés ou même en partageant des liens malveillants à travers des commentaires sur YouTube.

C’est donc principalement pour protéger les utilisateurs Google que la compagnie a pris cette décision.

Comment savoir si un compte Google est toujours actif?

La réponse la plus rapide est de simplement prendre le temps d’ouvrir son compte. À partir du moment qu’une connexion est faite dans son compte, Google considère qu’il est actif.

En théorie, nous sommes bons pour un autre 2 ans.

Voici quelques actions qu’on peut faire pour s’assurer de garder notre compte actif. Forcément, il faut être connecté avec le compte Google concerné lorsqu’on fait ces actions:

Regarder une vidéo sur YouTube

Télécharger une application sur Google Play Store

Faire une recherche internet dans Google Search

Utiliser Google Drive

Lire ou envoyer un courriel Gmail

Comment récupérer un compte Google supprimé?

Dans l’éventualité où notre compte Google a été supprimé dû à cette purge de Google, il est théoriquement possible de le récupérer.

En effet, Google a une page pour restaurer un compte récemment supprimé.

Mais il faut agir vite!

Comment récupérer les fichiers d’un compte qui n’existe plus?

Si notre compte a été supprimé pour de bon, c’est malheureux, mais on ne peut plus récupérer les fichiers qui y étaient liés.

Comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir et c’est pourquoi il est important de prévoir un plan de sauvegarde pour nos fichiers liés à notre compte Google.

Le géant du web propose d’ailleurs un outil pour télécharger tous nos fichiers d’un coup. Que ce soit nos clichés dans Google Photos, nos favoris dans Chrome, nos contacts, nos courriels, bref tout, tout, tout!

On peut alors sauvegardés nos fichiers sur le disque dur de notre ordinateur, sur un disque dur externe ou carrément opter pour un service de sauvegarde protégé par chiffrement!