Ces lunettes intelligentes sont munies de lentilles électromagnétiques

La compagnie Ampere propose la gamme de lunettes intelligentes Dusk. Ces lunettes sont munies de haut-parleur Bluetooth intégré à la monture. C’est l’idéal pour profiter de notre musique et nos podcasts favoris. Les Dusk sont compatibles avec les appareils intelligents Android et Apple. Ils sont une excellente alternative au modèle Bose audio.

Sortir à l’extérieur sans lunettes de soleil peut rapidement fatiguer nos yeux.

Pour faire plusieurs activités en plein air et endurer différents moments de la journée, nous devons parfois apporter plusieurs paires de lunettes avec nous.

La compagnie Ampere nous propose une gamme de lunettes intelligente, les Dusk!

Les lunettes Dusk sont munies de verres électromagnétiques

Ampere est reconnu pour développer des appareils technologiques hors de l’ordinaire. Comme ce haut-parleur ultime pour écouter votre musique sous la douche.

Ce qui démarque les lunettes Dusk des autres lunettes de génération précédente, c’est qu’elles sont équipées de lentilles électromagnétiques contrôlables.

C’est la première paire qui peut être contrôllée via une application intelligente.

Des verres électromagnétiques c’est quoi? C’est des verres qui peuvent modifier leurs teintes à différents niveaux.

C’est fini de devoir apporter différents modèles de lunettes de soleil pour s’adapter aux différents moments de la journée et plusieurs activités en plein air.

Les lunettes de soleil Bluetooth Dusk sont munies de deux boutons directement sur la branche de la monture, ce qui permet d’augmenter ou réduire la teinte des verres.

Le changement se fait en une fraction de seconde.

L’application Ampere est aussi disponible pour modifier la teinte des verres électromagnétiques polarisés.

Les lunettes Dusk sont alimentées grâce à une batterie rechargeable.

Pour ce qui est des Dusk Lite, la durée d’une charge est d’environ 1 semaine.

L’autonomie du modèle Dusk est également 7 jours. Puisque ce modèle est équipé d’écouteurs, la durée est d’approximativement 4 heures lorsqu’on utilise les écouteurs.

Des lunettes de soleil audio intégrées

À l’exception du modèle Dusk Lite, les lunettes Ampere Dusk et Dusk Sport sont munies d’écouteurs et de microphones Bluetooth directement intégré dans les branches.

Sur ce point, elles ressemblent sans contredit aux lunettes de soleil audio de la marque Bose telles que les Tenor et Tempo.

Avec les Dusk et les Dusk Sport, il est donc possible d’écouter notre musique et nos podcasts préférés, comme notre balado La Mise à jour!

Grâce aux micros intégrés, nous pouvons faire des appels téléphoniques sans avoir besoin de sortir notre cellulaire Android ou iPhone de notre poche.

Les Dusk, Dusk Lite et Dusk Sport offrent une résistance à l’eau, à la sueur et la saleté.

Plusieurs modèles, pour différents styles!

Différents modèles sont disponibles pour combler différents besoins.

Les Dusk et les Dusk Lite ont littéralement la même monture. Comme mentionné plus haut, la différence c’est que les Dusk Lite ne sont pas équipés d’écouteurs ni de micro.

Les Dusk Lite sont l’idéal pour quelqu’un qui veut seulement profiter des lunettes avec des verres polarisés électromagnétiques.

Tandis que le modèle Dusk est muni des écouteurs et de micros avec la technologie Bluetooth intégrés.

Pour les plus actifs et sportifs, le modèle Dusk Sport est la monture ultime. Ils sont équipés des verres électromagnétiques, des écouteurs et des micros Bluetooth.

Grâce aux micros intégrés, nous pouvons utiliser la reconnaissance vocale comme Siri.

Ils sont aussi équipés d’un dispositif de géolocalisation pour les retrouver

Selon les différents modèles, les prix varient entre approximativement 300$ et 500$.

Un étui rigide de chargement est aussi vendu pour protéger les lunettes et augmenter l’autonomie de la batterie.

Grâce à cet étui, la batterie des lunettes peut être augmentée de 40 heures supplémentaires.

L’étui Dusk est muni d’une puce AirTag qui permet de géolocaliser l’étui en cas de vol où qu’on égare.

Les Dusk sont une bonne alternative aux autres marques de lunettes comme les Ray Ban ou les Bose par exemple.

Les lunettes Dusk sont le gadget idéal pour passer une journée dehors, du matin au crépuscule!