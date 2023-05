C’est quoi les principales différences entre un VPN et un antivirus?

Quelle est la différence entre un antivirus et un VPN? Un VPN peut-il remplacer un antivirus? Quel est le meilleur antivirus avec VPN à choisir? NordVPN ou Cyberghost ont-ils des antivirus ? Qui a besoin d’un VPN? Voilà autant de questions qui sont souvent posées aux sujets des VPN. On dresse donc les différences entre un VPN et un antivirus.

Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler des VPN. Que ce soit parce qu’on voit des publicités à la télévision, sur le web ou encore si vous consulter des sites technos comme le mien!

Les VPN ajoutent une couche de sécurité sur tous les appareils avec lesquels ils sont compatibles. Que ce soit notre ordinateur, tablette, téléphone et téléviseur intelligents, lecteur multimédia et j’en passe.

Seulement, les VPN apportent aussi un lot de confusion alors que plusieurs les confondent à des antivirus et pensent qu’ils peuvent les remplacer. D’autres ne savent peut-être carrément pas ce qu’est un VPN!

On décide donc d’y voir plus clair et de vous expliquer ce qu’est un VPN et les principales différences avec un antivirus.

C’est quoi le rôle d’un VPN et à quoi ça sert?

Un VPN, ou Virtual Private Network (réseaux privés virtuels) a comme principale utilité de protéger notre connexion internet et les données qui y transitent.

Un VPN va d’abord masquer notre adresse IP et notre emplacement virtuel, puis il achemine tout le trafic internet pour chiffrer les données qui transitent entre notre appareil et les sites web que l’on consulte.

Via ce procédé, il devient impossible pour quelqu’un qui est connecté sur le même réseau internet et Wi-Fi de nous de pouvoir lire et intercepter nos informations. Même notre fournisseur d’accès internet ne peut voir les données qui y transitent.

On pense ici aux moments où l’on navigue sur un réseau W-Fi public avec notre ordinateur tel que dans un aéroport, hôtel, centre d’achats, café, restaurant, etc.

Ceci n’est qu’un résumé sommaire, mais nous avons rédigé une chronique qui va plus en profondeur sur le fonctionnement et l’utilité d’un VPN. Le lien est juste en dessous ainsi que celui de nos recommandations des meilleurs VPN.

Qu’est-ce qu’un VPN et ça sert à quoi?

À quoi sert un antivirus?

Un antivirus quant à lui vise à nous protéger et offrir une réponse face aux virus, logiciels malveillants (malware) et tentatives d’hameçonnages en tout genre qui rôdent sur le web.

Ça peut être des Trojans, des rançongiciels (ransomware), logiciels enregistreurs de frappes (keylogger), logiciels de publicités (adware) et j’en passe!

L’antivirus va alors agir comme outil de détection et comme outil de suppression.

En roulant en arrière-plan sur notre appareil, l’antivirus consulte sa base de données pour identifier les codes malveillants.

Ainsi, lorsqu’on télécharge de nouveaux fichiers, l’antivirus le scan et cherche à s’assurer qu’il ne contient pas de codes malveillants. Dans le cas échéant, il bloque le téléchargement. Même chose lorsqu’on branche une clé USB sur son ordinateur.

Cette base de données s’avère également pratique pour retirer un virus installé sur le disque dur de notre appareil, puisqu’il peut alors rapidement l’identifier et le supprimer.

VPN et fonctions antimalware: attention!

Là où un VPN porte à confusion avec un antivirus, c’est qu’on voit parfois des VPN offrir des fonctions antimalware.

Certains VPN comme NordVPN et Surfshark notamment offrent des fonctions antimalwares et anti-logiciels malveillants et tentent de nous faire croire qu’on a une protection complète.

Étant donné que notre connexion internet passe par le tunnel de chiffrement de notre VPN, ce dernier peut également analyser les fichiers que l’on télécharge et identifier si ceux-ci cachent du code malveillant.

Cependant, si on décide de renoncer à un antivirus pour faire entièrement confiance à un VPN, on s’expose au risque.

En effet, dans cette circonstance, on place toute notre confiance sur la compagnie de VPN pour qu’elle mette constamment sa base de données à jour afin de tout identifier.

Le hic, c’est qu’il se crée de nouvelles menaces pratiquement tous les jours!

Les compagnies de VPN, contrairement aux antivirus, ne se spécialisent pas à identifier tous les virus et logiciels malveillants, mais bien les plus gros connues.

Du moment où un VPN n’identifie pas une menace et que celle-ci s’installe sur notre appareil, le VPN n’a pas les outils pour le retirer.

C’est pourquoi il vaut toujours mieux utiliser un VPN et antivirus ensemble pour vraiment offrir une protection complète à nos appareils.

Le VPN d’un antivirus est-ce aussi sécuritaire?

À l’inverse, on voit également des solutions de protection antivirus proposer leur propre VPN. Sont-ils aussi bons et sécuritaires que ceux des compagnies purement dédiées aux VPN?

Au niveau de la question sécurité, les compagnies d’antivirus n’ont rien à se reprocher pour leur VPN. Ces dernières utilisent des protocoles de chiffrement hautement réputés pour leur efficacité à protéger les informations de leurs utilisateurs.

Le hic avec le VPN inclus dans son antivirus est qu’on est limité à un certain nombre de données par jour. La majorité comme Bitdefender, Kaspersky et autres solutions de protection, offre uniquement 500Mo d’utilisation par jour de leur VPN.

C’est peu…

Mais bon, tout dépend de l’utilisation que l’on fait d’un VPN. Pour certains, ça peut s’avérer suffisant pour une utilisation sporadique. Pour d’autres, ça s’avère bien trop peu quand on veut par exemple regarder la F1 gratuitement à l’aide d’un VPN.

Bref, moindrement qu’on souhaite regarder du contenu vidéo ou être connecté pendant de longue session sur Internet, 500 Mo par jour ne suffisent pas.

Pour obtenir un VPN illimité, les solutions d’antivirus demandent parfois un prix mensuel supérieur à ceux des compagnies de VPN.

Enfin, les VPN des compagnies d’antivirus sont parfois plus lents et n’offrent pas autant de serveurs à travers le monde.

Éviter les antivirus et VPN gratuits

Peu importe que le système d’exploitation que l’on utilise, que ce soit Windows, Mac, iOS ou Android, il faut faire très attention et éviter les offres pour des services de VPN ainsi que les antivirus gratuits.

Sur les magasins d’applications tels que le Play Store et l’App Store, ces offres inondent les catalogues.

Plusieurs s’avèrent littéralement des applications malveillantes créées par des pirates informatiques et des hackers où se cachent des virus tels que des chevaux de Troie.

Nos informations personnelles et nos mots de passe peuvent être envoyés sur un serveur distant en nous faisant croire que nous sommes sur une connexion VPN ou sur un pare-feu d’enfer! Autant d’informations pouvant ensuite servir pour un vol d’identité.

Ce sont des cas extrêmes, mais il arrive régulièrement que l’on publie une chronique dans notre section Sécurité pour aviser que de fausses applications de VPN et d’antivirus cachent en réalité des virus.

Même les offres gratuites des compagnies de cybersécurité sont à éviter.

D’abord parce que leur solution gratuite n’offre pas une protection complète. Il faut bien qu’elle justifie leur offre payante! Ensuite, certaines compagnies ne se gênent pas pour littéralement vendre les activités en ligne de leurs utilisateurs. C’est que cas d’Avast qui a été accusé de vendre les données de ses utilisateurs.

Côté sécurité numérique on repassera…

Les différences entre un VPN et un antivirus

Ainsi, voici en rafale les principales différences et utilités entre un VPN et un antivirus.

Utilités d’un VPN

Masquer notre adresse IP

Masquer notre emplacement virtuel

Chiffrer notre connexion internet

Protéger nos données personnelles

Accéder à du contenu restreint géographiquement

Utilités d’un antivirus