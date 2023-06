Ce site québécois fait le rachat de vieux téléphones cellulaires et appareils technos!

Quel magasin au Québec reprend les cellulaires et qui peut racheter mon téléphone? Voilà des questions qu’on entend souvent. Or, on peut directement le vendre en ligne à la compagnie québécoise Gorecell.ca. Ces derniers rachètent non seulement les vieux cellulaires usagés, mais aussi les tablettes, montres intelligentes, consoles de jeux, MacBook et iMac. À l’inverse, on peut aussi acheter des appareils reconditionnés!

C’est inévitable, un jour ou l’autre on est confronté à devoir changer de téléphone cellulaire. Que ce soit parce que l’on est féru de technologie et que l’on veut le dernier modèle sur le marché, ou bien simplement parce que notre appareil en est à ses derniers milles.

Que faire de son téléphone cellulaire dans ce temps-là? Trois options s’offrent souvent à nous.

La première, on peut tenter de voir combien notre fournisseur de télécommunication est prêt à nous donner pour notre appareil.

La deuxième, on peut essayer de le vendre sur des sites tel Kijiji ou Marketplace.

La troisième, si notre appareil nous apparait vraiment fini, on peut l’amener dans un Éco-Centre et le recycler.

La dernière est certes écologique, mais on n’obtient pas d’argent pour notre appareil et avec la première et la deuxième on n’a pas nécessairement le meilleur prix pour notre téléphone.

C’est sans compter qu’on ne sait pas sur qui on va tomber si on décide de vendre via un site de revente et que si l’on n’a pas effacé toutes nos données sur notre appareil, on compromet notre sécurité.

Une quatrième option s’offre à nous. Celle-ci est tout aussi écologique, puis elle peut potentiellement nous rapporter plus d’argent pour notre téléphone. Son nom: Gorecell.ca.

Combien vaut mon cellulaire?

Fondée par un Montréalais, l’entreprise Gorecell est basée ici même au Québec à Montréal et nous offre une façon simple et rapide d’avoir une estimation pour notre téléphone intelligent.

Leur but est d’une part revendre les téléphones et les tablettes qui sont encore en assez bons états à des groupes à but non lucratif ou des pays émergents, mais aussi de recycler les matériaux de nos téléphones si ceux-ci ne sont plus en assez bons états.

Comment fonctionne donc Gorecell.ca et comment peut-on obtenir de l’argent pour notre téléphone intelligent?

C’est vraiment très simple. Une fois que l’on arrive sur leur site et que l’on choisit l’option : Vendre votre ancien appareil, nous n’avons que 4 étapes à remplir.

La première est de déterminer quel type d’appareils on souhaite vendre. Toutes les principales compagnies de téléphone intelligent y sont :

Apple

Samsung

Google

Blackberry

Huawei

OnePlus

Motorola

Nokia

TCL

Microsoft

Gorecell.ca rachète les téléphones intelligent et les tablettes des plus grandes marques.

La seconde est de déterminer quel modèle de téléphone nous avons. iPhone 13, Galaxy S21, bref vous on voit le genre.

La troisième étape est ensuite de mentionner quel espace de stockage nous avons sur notre téléphone. Est-ce un modèle avec 64Go, 128Go, 256Go, 512Go? Plus le stockage est gros, plus il a de la valeur!

La quatrième et dernière étape est de déterminer dans quel état notre appareil est. On a le choix entre:

Comme neuf

Bon

Très usé

Fissuré ou défaut mineur

Défectueux

À mesure qu’on entre les informations sur notre téléphone sur Gorecelle.ca, on voit une estimation pour notre appareil.

Si l’on accepte le montant affiché, il ne nous reste qu’à fournir nos coordonnées pour obtenir une enveloppe d’envoi préaffranchie dans laquelle on va mettre l’appareil et l’envoyer dans les locaux de l’entreprise. On peut d’ailleurs aussi décider de l’amener nous-mêmes sur place.

Là-bas, notre appareil est vérifié et si celui-ci est en meilleur état que nous le pensions, Gorecell.ca nous redonne plus d’argent. S’il est en moins bonne condition, on peut décider de récupérer gratuitement notre appareil. Bref, on ne perd rien à obtenir une estimation.

Une fois l’inspection faite et le montant que l’on obtient nous satisfait, on reçoit notre argent dans un délai d’environ deux jours ouvrables. On peut décider d’obtenir notre argent par chèque, transfert bancaire ou virement PayPal.

Quoi faire avant de vendre son cellulaire ?

Forcément, il est toujours judicieux de faire une réinitialisation de son téléphone avant de le vendre.

Seulement, si on a oublié de le faire, il n’y a aucune inquiétude à avoir concernant nos données sur l’appareil. Gorecell va forcer une réinitialisation complète de l’appareil ou en bon français un reset factory.

Et pour ceux qui auraient la mauvaise idée de vouloir tenter de vendre un téléphone volé, ceux-ci peuvent le savoir via le numéro de série de l’appareil s’il a été rapporté comme étant volé.

Ainsi donc si vous êtes sur le point de vouloir vous départir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, allez donc faire un petit tour sur Gorecell.ca. Vous aidez non seulement une entreprise québécoise, vous recyclez votre appareil et en plus vous obtenez de l’argent pour celui-ci. Quoi demander de mieux!?

Rachat de tablette, montre intelligente, consoles et ordinateurs Mac

En plus de racheter les téléphones cellulaires usagés, Gorecell.ca rachète également une panoplie d’appareils technologiques.

On peut y vendre nos tablettes:

iPad

iPad Mini

iPad Air

iPad Pro

Microsoft Surface Pro

Samsung Galaxy Tab S

Samsung Galaxy Tab A

On peut y vendre notre montre intelligente:

Apple Watch

Montres Galaxy Watch de Samsung

Montre Google Pixel Watch

Montre OnePlus Watch

On peut y vendre notre console de jeux vidéo:

Playstation 4

Playstation 4 Pro

Playstation 4 Slim

Playstation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Xbox One S

Xbox One X

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Nintendo 3DSXL

Nintendo 3DS

Steam Deck

On peut y vendre nos ordinateurs Apple:

iMac

MacBook Air

MacBook Pro

Acheter un téléphone reconditionné et économiser sur votre contrat mobile

Forcément si Gorecell.ca achète des téléphones usagés, c’est pour les revendre! On peut ainsi économiser en achetant un téléphone reconditionné!

Non seulement on économise à l’achat d’un téléphone, mais on peut également réaliser des économies sur notre prochain forfait mobile.

En effet, toutes les compagnies de télécommunication canadiennes offrent des forfaits exclusifs si on possède notre appareil. Les fameux forfaits: apporter votre appareil.

Chaque semaine dans notre chroniques des offres cellulaires de la semaine, on récence d’excellent forfaits de ce type et qui sont bien plus avantageux que si on achète notre téléphone auprès de la compagnie de télécommunication de notre choix.