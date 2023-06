Voici la liste des iPhone qui sont compatibles avec la mise à jour iOS 17

Lors de sa plus récente conférence des développeurs, le WWD, Apple a présenté les nouveautés qui attendent notre iPhone avec la prochaine mise à jour iOS 17. Sa date de sortie étant prévue pour l’automne 2023, on sait malgré tout la liste des appareils qui pourront et ceux qui ne pourront pas l’installer.

Chaque année c’est la même histoire, Apple fait sa grande conférence des développeurs, le WWDC, où il présente plusieurs nouveautés.

Ainsi, on a appris lors de ce WWDC 2023 qu’Apple lançait de nouveaux MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro, ainsi qu’un casque VR Apple Vision Pro.

Mais en plus de ces nouveaux gadgets, Tim Cook et sa bande ont également présenté les nouveautés de la mise à jour iOS 17.

Cette annonce annuelle créer toujours deux types de situations. La première, elle excite bien des gens qui ont hâte d’essayer toutes ces nouveautés. La deuxième, au contraire, fait peur à certains qui se demandent si leur appareil pour l’installer ou non.

Quels iPhone peut avoir et faire la mise à jour iOS 17?

Voici donc la liste des iPhone compatibles avec la mise à jour iOS 17 d’Apple et qui pourront la télécharger à l’automne 2023:

iPhone SE (2e gen ou supérieur)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Quels iPhone ne peuvent pas avoir et faire la mise à jour iOS 17?

Pour ce qui est des iPhone qui ne passent pas le couperet, il s’agit des iPhone lancés entre 2015 et 2017. Il s’agit donc des:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Ces iPhone roulent avec une puce A11 Bionic qui n’est pas assez puissante pour rouler les nouveautés de la mise à jour iOS 17.

Ceci ne veut pas pour autant dire que ces appareils deviennent désuets du jour au lendemain.

Cependant, c’est certains qu’avec le temps ils vont le devenir à mesure qu’ils n’auront plus accès à des mises à jour de sécurité ou bien que des applications exigeront iOS 17 pour faire des mises à jour.

Comment installer iOS 17 bêta?

Pour ceux qui ont un iPhone compatible et qui veulent essayer iOS 17 dès maintenant, il est possible de télécharger la version beta via l’Apple Developer Program.

Il faut cependant être conscient que la version n’est pas finale et peut donc générer des bogues sur notre appareil.

À partir de juillet 2023, la beta publique sera offerte à tous. Il suffira d’ouvrir l’application: Réglages, puis d’aller dans l’onglet: Général et ensuite appuyer sur: Mise à jour logicielle. On pourra alors décider si on veut tester la version beta d’iOS 17.