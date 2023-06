Les principales nouveautés qui attendent notre iPhone avec iOS 17

Apple a profité de sa conférence annuelle des développeurs, le WWDC, pour présenter la nouvelle mise à jour de son système d’exploitation pour iPhone: iOS 17. Bien que sa date de sortie est prévue pour l’automne 2023, on connaît déjà les principales nouveautés qu’elle apportera ainsi que les appareils qui seront compatibles à l’installer.

C’est un rituel annuel, lors de sa conférence des développeurs, le WWDC, Apple nous présente quelques une des nouveautés qui nous attendent au courant de l’année.

Tim Cook et sa bande ont ainsi présenté les nouveautés qui attendent notre Mac avec MacOS Sonama, ils ont présenté de nouveaux MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro ainsi que leur premier casque de réalité virtuelle, le Apple Vision Pro.

En plus de toutes ces annonces, Apple en a aussi profité pour nous en dévoiler un peu plus sur la prochaine version du système d’exploitation iOS 17 pour iPhone.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour Apple?

Voici en rafale les principales nouveautés qui attendent notre iPhone avec la nouvelle mise à jour iOS 17.

Personnalisation des appels

iOS 17 nous permettra de personnaliser nos appels téléphoniques en affichant une photo ou memoji de notre choix sur le téléphone de la personne qu’on appelle. Ainsi, plutôt que de voir simplement par exemple que François Charron appelle, la personne pourra littéralement voir une photo de moi que j’aurais choisi au préalable.

Live Voicemail

Apple introduira une nouvelle fonction nommée Live Voicemail. Cette fonction d’iOS 17 permettra de lire des transcriptions en temps réel des messages vocaux reçus. Pratique dans une situation où on ne peut pas répondre sur le coup! Par ailleurs, cette fonction pourra filtrer les appels indésirables pour qu’ils ne laissent pas de message sur notre boîte vocale.

Live Stickers

On retrouve depuis un moment la possibilité d’ajouter des autocollants dans nos conversations. Seulement, Apple amène ça à un autre niveau avec iOS 17. On pourra dorénavant créer nos propres »stickers » avec nos photos.

Voici un aperçu de la personnalisation des appels, les stickers et live voicemail d’iOS 17.

Boîte vocale sur FaceTime

On reste dans la sphère des boîtes vocales, alors qu’iOS 17 en introduira une sur FaceTime. Dans une situation où on lance un appel FaceTime et que notre interlocuteur ne répond pas, on pourra lui laisser un message audio ou vidéo comme on le ferait lors d’un appel régulier (hormis la vidéo bien sûr).

NameDrop

Apple propose depuis plusieurs années l’AirDrop, une fonction nous permettant de partager sans fil des documents entre appareils Apple. Toujours sous ce même principe, ils introduisent NameDrop avec iOS 17. Cette fonction nous permettra de partager facilement une fiche de contact et des coordonnées entre iPhone et Apple Watch.

StandBy

Un iPhone qui se recharge, ça ne fait pas grand-chose… Apple décide de remédier à cela avec iOS 17. On pourra dorénavant décider d’afficher une horloge, des photos, des widgets, bref ceci va transformer l’iPhone en une sorte d’accessoire lorsqu’il se recharge. On pourrait par exemple l’utiliser comme cadran sur sa table de chevet!

Journal

iOS 17 introduira également une fonction pour tenir un journal de bord! En effet, l’application Journal nous encouragera à prendre des notes des faits saillants de nos journées tout en nous proposant des photos pour accompagner le tout.

D’autres nouveautés mineures

iOS 17 apportera également plusieurs nouveautés qu’on pourrait qualifier de mineures. On peut retrouver la liste complète sur le site d’Apple.

Quels iPhone n’auront pas accès à iOS 17?

C’est toujours la grande question que l’on se pose lorsqu’on voit débarquer une mise à jour majeure d’iOS pour iPhone.

On a ainsi créé une chronique dédiée à ce sujet pour ceux qui veulent savoir si leur iPhone sera compatible ou non avec iOS 17.

La liste des iPhone qui seront compatibles avec la mise à jour iOS 17

Comment essayer iOS 17 en version beta

Toutes ces nouveautés vous enchantent et vous êtes impatient de les essayer dès maintenant? Et bien c’est possible en vous inscrivant à l’Apple Developer Program.

En vous inscrivant au programme, vous aurez ainsi accès à la version beta d’iOS 17.

Il faut cependant être conscient que la version n’est pas finale et peut donc générer des bogues sur notre appareil.

À partir de juillet 2023, la beta publique sera offerte à tous. Il suffira d’ouvrir l’application: Réglages, puis d’aller dans l’onglet: Général et ensuite appuyer sur: Mise à jour logicielle. On pourra alors décider si on veut tester la version beta d’iOS 17.