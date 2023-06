L’Apple Vision Pro: à qui s’adresse ce casque de réalité virtuelle?

Ça y est, Apple se lance dans le monde de la réalité virtuelle et la réalité augmentée avec son casque Vision Pro. Il s’agit d’un casque mixte entre VR et AR compatibles avec tout l’écosystème d’Apple. Cependant à qui s’adresse vraiment ce casque vendu à plus de 3500$ US?

C’était la grande messe des développeurs d’Apple lors du WWDC 2023.

Il s’agissait d’une occasion pour en apprendre davantage sur les nouveautés d’iOS 17 ainsi que les iPhone compatibles avec cette mise à jour, mais aussi d’en savoir plus sur les nouveautés de macOS Sonama et les ordinateurs Mac compatibles avec cette nouvelle version.

Mais LA grande annonce de cette conférence était le dévoilement du casque de réalité virtuelle d’Apple, le Apple Vision Pro.

C’était dans l’air depuis longtemps, alors que plusieurs rumeurs circulaient et le voici qui va débarquer sur le marché au courant de l’année 2024.

Cependant, ce casque ne s’adressera clairement pas à tous!

L’Apple Vision Pro déjà le meilleur casque de VR?

Apple a prouvé par le passé qu’il avait le don de révolutionner des produits technologiques.

Ils ont révolutionné le monde de la musique avec iTunes et les iPod. Ils ont pratiquement inventé les téléphones intelligents avec les iPhone. Ils ont révolutionné le monde des tablettes avec les iPad.

Bref, ils sont capables de bouger une industrie technologique au complet et c’est pourquoi ils ont pris du temps avant de se lancer dans le monde des casques de réalités virtuelles. Ils voulaient bien faire les choses.

Apple se lance enfin dans le monde du VR et du AR avec son casque Apple Vision Pro.

L’Apple Vision Pro va s’en contredit se démarquer de la concurrence au niveau des casques d’AR et VR, puisqu’il est muni de nombreux capteurs qui révolutionnent son utilisation.

On retrouve pas moins de 12 caméras/capteurs pour naviguer précisément avec nos yeux, notre voix, mais aussi avec nos doigts!

Ils apportent aussi des éléments que l’on n’avait jamais vus dans un tel casque, tel que la possibilité de voir si une personne s’approche de nous. De quoi réduire les crises de panique! À l’inverse, les gens peuvent voir nos yeux à travers un écran D.E.L. leur faisant face.

Nous n’avons pas eu la chance encore de l’essayer, mais les premières impressions des différents médias semblent assez unanimes, il s’agit d’un casque d’un autre monde!

Qu’est-ce qu’on peut faire avec le casque Apple Vision Pro?

Tout ceci est bien beau, mais à quoi va servir concrètement le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro? Voici en rafale quelques-unes des utilisations présentées par Apple.

Applications en 3D

Forcément en se mettant le casque sur la tête, on va accéder à une interface en trois dimensions nous permettant d’accéder à des applications d’Apple telles que: Safari, Photos, Notes et autres.

On pourra ainsi en faire un outil de travail à part entière ou simplement pour se divertir comme on le ferait sur un ordinateur ou autres appareils de la marque. C’est juste qu’on n’a pas le côté immersif du casque.

Regarder des contenus en grand!

C’est le principal atout des casques de réalité virtuelle: avoir une immersion hors du commun pour nos divertissements.

Que ce soit pour nos jeux, nos matchs sportifs, nos émissions et nos films, on pourra le faire sur un espace pouvant aller jusqu’à 30 mètres de large! Ceci donnera l’impression d’être dans une salle de cinéma.

Le tout sera accompagné de l’Audio spatial pour une immersion totale.

L’Apple Vision Pro combine réalité augmentée et réalité virtuelle pour nous plonger dans nos applications.

Plonger dans ses appels Facetime

Le casque Apple Vision Pro nous permettra de lancer des appels vidéo ou des vidéoconférences dans lesquelles on pourra vraiment s’immerger.

On va ainsi voir des tuiles pour chacun de nos interlocuteurs et les voir dans notre environnement réel grâce à la réalité augmentée.

Mais si on a le casque sur la tête, qu’est-ce que nos interlocuteurs vont voir? Ils verront une modélisation de notre visage, bref une sorte d’avatar.

Prendre des photos et vidéos en 3D

Enfin, le casque permettra de prendre des photos et des vidéos en trois dimensions nous permettant ensuite de revivre un moment clé comme si on y était.

Pourquoi acheter le casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro?

Plusieurs on foncé les sourcils en apprenant le prix de vente du Apple Vision Pro, alors que Tim Cook et sa bande en demande 3500$ US, ou 4699$ canadiens.

C’est vraiment très dispendieux et ce n’est donc pas accessible pour tous. C’est sans compter qu’il y a plusieurs autres éléments qui freineront peut-être les plus enthousiastes.

D’abord, il faut comprendre qu’il s’agit d’une première version du casque et qui dit: première version d’un appareil de technologie, dis qu’il y aura une utilisation limitée.

En effet, au lancement, on ne retrouvera pratiquement que des applications conçues par Apple. Cela va prendre du temps avant que d’autres développeurs lancent leurs propres applications pour ce nouveau système, puisqu’ils voudront voir l’accueil que recevra le casque et si ça vaut la peine d’y consacrer du temps et de l’argent.

Ensuite, il y a la question de l’autonomie de batterie. L’Apple Vision Pro est relié à une petite batterie portative que l’on peut trimballer avec nous. Seulement, elle offre uniquement 2h d’autonomie… Pas idéal quand on sait que la plupart des films notamment durent plus de 2h.

L’Apple Vision Pro est relié à une petite batterie procurant 2 heures d’autonomie.

Pour ce qui de l’idée de prendre des photos et vidéo en 3D, l’idée est bonne, mais de là à dire qu’on va revivre des moments mémorables il faut faire attention. C’est qu’il faut se mettre le casque sur la tête pour capter tout ça… Les moments mémorables vont être ponctués de personne qui nous dévisage parce qu’on a le casque sur la tête!

Enfin, toutes les utilisations que nous a présentées Apple sont louables, mais est-ce que ça vaut vraiment 4699$? À part l’immersion 3D, pratiquement tout ce que permet le casque peut être fait sur un iPhone, iPad ou un ordinateur Mac. À ce prix, on peut littéralement s’acheter les trois appareils!

Bref, l’Apple Vision Pro va vraiment s’adresser aux plus mordus des adeptes de produits d’Apple et ceux qui vont se qualifier »d’early adopters ».

Autrement, on voit difficilement comment justifier un aussi gros achat…