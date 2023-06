Les principales nouveautés qui attendent notre Mac avec macOS Sonama

Lors de sa conférence WWDC, Apple a répondu à la question: quel est le nom du prochain macOS? Et bien son nom est Sonama! On en sait donc un peu plus sur les nouveautés qui attendent notre ordinateur iMac, iMac Pro, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Pro, Mac Studio et Mac mini avec cette mise à jour.

La conférence des développeurs d’Apple, le WWDC, est un événement annuel nous permettant d’en apprendre un peu plus sur les nouveautés de la marque à la pomme.

On a ainsi découvert les nouveautés de la mise à jour iOS 17 ainsi que les iPhone qui seront compatibles avec cette version. Apple a également présenté son tout nouveau casque de réalité virtuelle, l’Apple Vision Pro. Puis, ils ont annoncé de nouveaux MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro.

Toujours dans la sphère des ordinateurs Mac, ils en ont aussi profité pour présenter la prochaine version du système d’exploitation pour ces machines.

Après avoir lancé macOS Ventura en 2022, Apple lancera macOS Sonama à l’automne 2023.

Quelles sont les nouveautés de macOS Sonoma?

Voici en rafales les principales nouveautés qui attendent les ordinateurs Mac compatibles avec macOS Sonama.

Widgets interactifs

Apple améliore l’utilisation des widgets sur ordinateur Mac en nous permettant de les placer où l’on veut sur notre bureau. Ces derniers deviendront interactifs, alors qu’on pourra exécuter plusieurs tâches directement à partir de notre bureau. On pourra par exemple : lancer un rappel, contrôler un appareil domotique ou arrêter de la musique.

Vidéoconférence intelligente

Les appels vidéo et vidéoconférences ont pris beaucoup de place dans nos vies depuis la pandémie et Apple souhaite améliorer l’expérience via macOS Sonama. La mise à jour permettra de superposer le présentateur par-dessus le contenu diffusé. On pourra également lancer des réactions tel que des ballons ou des confettis. Enfin, on pourra plus facilement partager du contenu stocké sur notre Mac.

macOS Sonama va nous permettre de supperposer les présentateurs dans un appel vidéo.

Safari s’améliore

La navigation privée sur Safari sera encore plus privée, alors que les fenêtres vont se verrouiller lorsqu’elles sont inutilisées depuis un moment. Sinon, Safari permettra aussi la création de profil pour simplifier l’organisation de nos fenêtres entre, disons, des fenêtres personnelles et d’autres professionnelles. Enfin, Safari va supporter la création d’applications web.

De nouveaux économiseurs d’écran

Il sera possible d’animer un peu plus notre écran de veille grâce à de nouveaux fonds d’écrans pour l’économiseur d’écran. Ceux-ci prennent la forme de petite animation vidéo pour des paysages saisissants d’à travers le monde.

D’autres nouveautés mineures

Apple introduit également plusieurs autres nouveautés que l’on pourrait qualifier de mineures avec macOS Sonama. On peut retrouver la liste complète sur le site d’Apple.

Comment essayer macOS Sonama en version beta?

Toutes ces nouveautés vous enchantent et vous êtes impatient de les essayer dès maintenant? Et bien c’est possible en vous inscrivant au programme de logiciels bêta d’Apple.

En s’inscrivant au programme, von peut ainsi accès à la version beta de macOS Sonama.

Il faut cependant être conscient que la version n’est pas finale et peut donc générer des bogues sur notre appareil.

À partir de juillet 2023, la beta publique sera offerte à tous.