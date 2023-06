Comment éviter et réduire les courriels de spams? Voici 10 trucs!

Comment faire pour ne plus recevoir de mails indésirables, malveillants et bloquer les courriels de spams? Voilà autant de questions que se posent de nombreux détenteurs de boîtes courriel Outlook, Gmail, Yahoo et autres. Nous suggérons ici 10 trucs pour nous débarrasser au maximum de ce type de messages dans sa boîte de réception.

Ah les fameux courriels indésirables! Ou les fameux spams et pourriels selon le jargon que l’on préfère.

Ils polluent nos boîtes de courriels, peu importe le service qu’on utilise. Gmail, Outlook, Yahoo, Thunderbird, on peut tous les nommer!

Que ce soit des emails promotionnels et du marketing par courriel ou bien des courriels frauduleux comme le classique prince nigérien à des fins de vols d’argents ou d’usurpation d’identité, on en reçoit par dizaines voir par centaines!

Malheureusement, on ne pourra jamais se débarrasser des spammeurs dans nos boîtes de réceptions. C’est une source de communication électronique trop simple et peu dispendieuse pour rejoindre un large bassin de gens.

Par contre, il existe des trucs pour en réduire le nombre sur nos serveurs de messagerie!

1- Mettre des filtres de pourriels

Les grandes entreprises de services de courriel, Outlook (et Hotmail), Gmail, Yahoo et compagnies offrent généralement des filtres antispam dans leurs paramètres.

Certains comme Gmail vont carrément les trier par défaut en les plaçant dans un dossier de spam nommé: Pourriel.

Ces filtres peuvent nous aider à réduire les chances que les spammeurs atteignent notre boîte de réception principale.

Par contre, il reste que ces courriels sont simplement redirigés vers un autre dossier dans notre compte courriel. Il faut donc malgré tout les supprimer. Cependant, ça reste plus simple quand ils sont au même endroit.

L’autre hic avec ces filtres, c’est qu’il y aura toujours des spammeurs qui réussiront à passer entre les mailles du filet.

2- Éviter d’inscrire son adresse courriel partout

L’une des principales raisons pour lesquelles les courriels de spams sont si populaires, c’est qu’un trop grand nombre d’internautes laisse traîner son adresse courriel partout!

C’est sûr que si on s’ouvre d’innombrables comptes sur divers sites web ou qu’on affiche notre adresse courriel sur les réseaux sociaux et sites de petites annonces, on s’expose au risque!

Plus on répand notre adresse courriel sur le web, plus on a court la chance qu’elle soit récupérée par des spammeurs qui vont nous inonder de messages de spam.

3- Faire attention aux abonnements et formulaires en ligne

Un peu dans la même optique que le point précédent, on doit se méfier des sites de jeux en ligne ou de sondages qui nous demandent notre adresse courriel.

Il n’est pas rare de voir certains sites web restreindre l’accès à son contenu si on ne lui fournit pas notre adresse courriel.

Il est alors important de juger si le contenu en question en vaut la chandelle, puisqu’encore une fois, plus on répand notre adresse courriel, plus on court de risque de recevoir du spam.

4- Se désabonner des services qu’on n’utilise plus

Dans un cas où on s’aperçoit justement qu’on a peut-être ouvert trop de comptes ou qu’on s’est inscrit à trop d’infolettres, un ménage s’impose!

On peut notamment supprimer nos comptes sur les services en ligne qu’on n’utilise plus.

Quant aux infolettres, on peut s’en désabonner via un lien de désinscription que l’on retrouve généralement dans le pied de page du courriel en question.

5- Ne pas répondre aux expéditeurs inconnus

C’est une question qu’on devrait toujours se poser avant de répondre à un courriel, d’ouvrir une pièce jointe attachée au e-mail ou bien de cliquer sur un lien placé dans le massage: qui est l’expéditeur?

Il est toujours important de vérifier l’adresse courriel de l’expéditeur qui nous écrit. C’est un des principaux trucs pour reconnaître les e-mails d’hameçonnages.

On retrouve d’innombrables courriels de fraudes qui tentent d’utiliser le nom, le logo ou la notoriété d’une marque pour nous hameçonner.

Le problème, c’est que si on fait l’erreur de répondre à ces courriels, d’une part on s’expose aux risques d’infection et de donner nos informations personnelles, mais aussi ont envoie le signal que notre adresse courriel est active.

En voyant qu’on a »mordu », les spammeurs vont continuer de nous envoyer des courriels de spams.

Bref, il est toujours important de regarder le nom et le courriel d’expéditeur dans l’en-tête d’un courriel.

6- Utiliser plusieurs adresses courriel

Ça peut sembler anodin, mais pour réduire le nombre de spam sur sa boîte de courriel principale, on peut tout simplement s’ouvrir d’autres comptes!

Dans un cas ou veut s’ouvrir des comptes à gauche et à droite sur le web, accéder à des jeux et répondre à des sondages, il peut être judicieux de segmenter le tout en différentes adresses courriels.

On peut garder une adresse pour nos messages importants ou de travail, une adresse pour nos achats en ligne, puis une autre de »junk » pour tout ce qui est un service en ligne dont on se soucie peu.

7- Opter pour une adresse courriel éphémère

Dans la même veine que le point précédent, on peut également utiliser des adresses courriel éphémères.

Ce sont des adresses qui ne durent qu’un certain temps ou que l’on peut supprimer à tout moment.

Apple offre d’ailleurs une fonction pour créer une adresse courriel éphémère sur iPhone et iPad.

Sinon, il existe des services comme YopMail pour se créer une adresse temporaire.

8- Faire supprimer nos informations qui circulent

La majorité du temps, la raison principale pour laquelle on reçoit du spam, c’est que c’est dû à une fuite de données personnelles ou bien qu’une entreprise ou un site web a revendu nos informations à des tiers.

Bref, notre adresse courriel circule sur des bases de données et des listes de diffusions d’entreprises ou même sur le dark web alors que des lots de milliers d’adresses courriel sont vendus pour une bouchée de pain.

Il existe ainsi des services et logiciels comme Incogni ou DeleteMe qui vont s’efforcer de faire supprimer ces informations sur les différentes bases de données.

Il s’agit d’une solution intéressante pour réduire le nombre de spams, puisque si notre adresse cesse de circuler sur le web, moins de spammeurs pourront mettre la main dessus.

9- Utiliser un logiciel antispam

C’est une solution radicale, mais il existe également des logiciels en mesure de faire le tri des courriels de spams.

Ces logiciels et systèmes sont souvent conçus pour les adresses courriel d’entreprises, mais il en existe pour les particuliers.

On peut notamment penser au service français SpamEnMoins. Ce dernier détecte les courriels en provenance d’un nom d’expéditeur inconnu et lui renvoie un courriel de validation.

L’utilisateur, qui nous a envoyé un courriel, doit alors résoudre une sorte de puzzle ressemblant à un CAPTCHA pour vérifier que c’est bien un humain et non pas un robot spammeur.

On peut faire un essai gratuit de 30 jours. Autrement, l’abonnement est de 25€ par an.

10- Se doter d’un antivirus

Le dernier truc est de se munir d’une des meilleures solutions d’antivirus pour ordinateur et/ou d’une suite de protection sur appareils mobiles.

La raison est simple, si notre appareil est infecté par un virus, il y a de très bonne chance qu’il extirpe notre adresse courriel et qu’il l’a répande un peu partout sur le web et le dark web.

De plus, une solution de protection va nous aider à détecter les courriels d’hameçonnages ou contenant des pièces jointes et des liens malveillants.

Pourquoi je reçois beaucoup de mails indésirables?

Comme on a pu le voir par l’entremise de ces 10 trucs pour réduire le spam, il existe plusieurs raisons pour lesquelles on reçoit des courriels de spams.

Ces courriels de masse sont envoyés à un large bassin de destinataire dans le but de nous accrocher, nous hameçonner ou nous frauder.

On peut en recevoir parce qu’on a répandu notre adresse courriel un peu partout, parce qu’un site auquel on était abonné a été victime d’une fuite de données personnelles ou bien parce qu’on a carrément nous-mêmes été infecté par un virus!

