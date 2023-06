Comment optimiser les résultats de recherche Google au français ou à un pays spécifique?

Vous vous demandez pourquoi vos résultats de recherche sur Google ne s’affichent pas uniquement dans votre langue et sont plutôt en anglais? Au contraire, ceux-ci sont dans la bonne langue, mais les résultats semblent être pour la France ou autre? On vous explique où aller sur Chrome sur un ordinateur, sur un appareil Android et sur iPhone et iPad pour mettre Google en français: en vérifiant votre zone géographique et en la changeant au besoin pour que l’affichage de vos résultats de recherche soit le plus optimal possible.

C’est tellement frustrant de se mettre à faire une recherche sur Google et de toujours avoir des résultats qui sont complètement à côté de la plaque.

Si vous êtes incapables d’obtenir des résultats en français ou des réponses à vos questions qui concernent le Québec, ou au contraire, si vous êtes en vacances et que vous voulez que vos résultats soient locaux, on vous explique la petite manipulation à faire pour que tout rentre dans l’ordre.

Pourquoi mes résultats de recherche sont en anglais?

Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que nos résultats de recherche s’affichent en anglais quand on est sur Google.

Il y a notamment les fameux algorithmes de recherche du géant, qui priorisent les pages web en fonction de leur pertinence et de leur autorité. Souvent, ce type de contenu est en anglais.

Puis, si on fait des recherches qui sont très techniques, c’est possible que les ressources les plus précises ne soient disponibles que dans la langue de Shakespeare.

Malheureusement pour les unilingues francophone, c’est plutôt l’anglais qui est langue dominante dans plusieurs domaines, comme la technologie par exemple.

Finalement, notre position et nos paramètres de langue dans notre compte Google peut aussi influencer les résultats. S’ils ne sont pas réglés sur le français, c’est possible que l’on obtienne des résultats en anglais.

Comment vérifier ma position et remettre mes résultats en français

Quand on fait une recherche sur Google, les résultats sont personnalisés en fonction de notre zone géographique actuelle.

Par contre, ce n’est pas tout le monde qui a choisi d’activer le suivi de sa location sur un ordinateur, un téléphone ou une tablette.

Heureusement, on peut choisir d’afficher les résultats de recherche que l’on veut sur nos divers appareils.

Cependant, à noter que ça pourrait être moins précis que la localisation de notre appareil, qui sait non seulement dans quel pays et province on se trouve, mais aussi précisément dans quelle ville, sur quelle rue, etc.

Dans ce cas, si vous avez désactivé la géolocalisation de Google et que vous voulez revenir en arrière, j’explique comment le faire étape par étape ici.

Sinon, pour le faire manuellement sur un ordinateur, il faut:

Ouvrir la page Paramètres de recherche. Sous Paramètres de région, sélectionner une région. En bas de la page, cliquer sur Enregistrer.

La marche à suivre pour ajuster la position géographique des réponses Google sur ordinateur.

Sur un téléphone ou une tablette Android, il faut:

Ouvrir l’application Google. Appuyer sur sa photo de profil dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres, Langue et région puis sur Région de recherche. Sélectionner la région dans laquelle on veut que les résultats de recherche s’affichent. Répéter pour Langue de recherche au besoin.

La marche à suivre pour ajuster la position géographique des réponses Google sur Android.

Sur un iPhone ou un iPad, il faut:

Ouvrir l’application Google. Appuyer sur sa photo de profil dans le coin supérieur droit. Cliquer sur Paramètres, Généraux puis sur Paramètres de recherche. Sous Région pour les résultats de recherche, sélectionner une région, puis enregistrer.

La marche à suivre pour ajuster la position géographique des réponses Google sur iOS.

Comment avoir des résultats de recherche d’un autre pays?

Cette même technique permet, lorsque l’on part par exemple en vacances, de trouver des adresses, et des endroits précis du pays en question où l’on se trouve.

Par exemple, si je passe mes vacances en Italie. je peux aller jouer dans les paramètres de mon téléphone, changer le pays duquel je veux des résultats, et comme ça, quand j’aurai besoin de chercher quelque chose, je n’aurai pas toujours besoin d’écrire « en Italie » dans ma requête.

Si vous ne voulez pas avoir à ajuster la position géographique de Google manuellement sur vos appareils, découvrez comment autoriser Google à suivre votre localisation par ici.