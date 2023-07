Cette application nous permet de voir les endroits où l’essence coûte moins cher

Gas Buddy est l’application à avoir sur son téléphone Android ou son iPhone avant de partir en voiture. Celle-ci nous permet de voir quel est le prix du litre d’essence ou diesel chez les différentes stations-service et on peut ainsi savoir où ça coûte le moins cher. Peu importe l’endroit qu’on soit à Montréal, Longueuil, Laval, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Gatineau ou en Ontario, on peut rapidement consulter la carte pour trouver les stations-service où le carburant à la pompe est le moins chers autour de soi.

L’essence fait pas mal jaser ces temps-ci alors qu’elle bat constamment des records en termes de prix.

Que ça soit pour aller au chalet la fin de semaine ou carrément parce qu’on a prévu partir en road trip pendant nos vacances d’été, ça coûte cher. On aura beau utiliser une des 5 meilleures cartes de crédit pour rentabiliser ses dépenses d’essence, il reste qu’on aime toujours économiser plus sur le litre d’essence.

Ça fait plusieurs années que l’application Gas Buddy est populaire, et puisqu’on y trouve des données pour le Canada et les États-Unis, on peut s’en servir pour économiser au quotidien ou pendant les vacances.

Si elle sert d’abord à trouver en quelques secondes la station d’essence la plus près et celle qui affiche les prix les plus abordables, son outil comparateur nous donne un sacré coup de pouce au moment de la préparation du budget.

En plus de pouvoir être utilisé via sa plateforme web, l’outil est disponible gratuitement en version mobile pour les appareils Apple et Android.

Comment utiliser Gasbuddy si on ne parle pas anglais

Le petit hic du site web et de l’application de Gasbuddy, c’est qu’il n’est disponible qu’en anglais.

Bien que ça soit quand même assez facile de s’y retrouver, je vous ai fait un petit guide vidéo pour vous aider à l’utiliser à sa pleine capacité en un coup d’œil.

Trouver les stations où l’essence est la moins chère parmi Costco, Ultramar, Esso, Shell et Co.

D’abord, Gas Buddy permet de repérer les stations-service sur une carte et obtenir de l’information sur les prix à la pompe.

L’application mobile se base sur les données GPS de votre appareil pour fournir les résultats tandis que sur le web, le repérage s’effectue avec un code postal.J’explique comment trouver ce dernier ici.

C’est la communauté d’utilisateur de l’outil qui permet de maintenir une liste du prix du litre d’essence à jour. Lorsque vous vous rendez à une station-service, il est possible d’ajuster le tarif inscrit à la base de données Gas Buddy pour que les autres utilisateurs bénéficient des données à jour.

Un exemple des informations que l’on peut obtenir en visitant le site web de Gas Buddy.

Calculer l’essence avant de partir, une info pratique!

L’outil vraiment intéressant que l’on retrouve sur le site de Gas Buddy, c’est la calculatrice qui permet de déterminer les frais reliés à la consommation d’essence pour un parcours.

À noter qu’au moment d’écrire ces ligne, cet outil n’est disponible que sur leur site web, et pas sur l’application mobile.

On indique son point de départ, sa destination et le type de véhicule utilisé pour obtenir une approximation des frais.

Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, le coût d’achat du litre d’essence était à 2,10$/l. On a donc pu calculer qu’en partant de Montréal ça coûterait:

49,28$ pour faire l’aller-retour à Sherbrooke;

61,75$ pour faire l’aller-retour à Gatineau;

134,83$ pour faire l’aller-retour à Roberval.

Je me suis aussi amusé à créer un aperçu du coût de l’essence si je partais en road trip.

Grâce à Gas Buddy, j’ai pu obtenir le tracé qui inclut les meilleures stations où m’arrêter en chemin pour faire le plein :

Le site m’a aussi fourni les détails et le montant total de mon road trip, en considérant que je conduis un CRV 2014 partant de Montréal en direction de Gaspé.

Vous pouvez d’ailleurs voir mes meilleures adresses de mon road trip de la Gaspésie ou mes meilleures adresses du Saguenay-Lac-Saint-Jean!

Bref, tout pour ne pas être pris au dépourvu et pour économiser!

Gas Buddy est disponible gratuitement en version mobile sur l’App Store pour les iPhone et les iPad ainsi que sur le Play Store pour les appareils Android.

Son site web peut quant à lui être consulté à partir de n’importe quel navigateur web.

Petit hic, alors que le tout n’est disponible qu’en anglais. Par contre, c’est quand même assez facile de s’y retrouver, donc à votre place, je lui laisserais une chance!

Visiter le site web de Gas Buddy pour en savoir plus